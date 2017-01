Maritim-Hotel wird zum Sachsen-Treff Einheimische Gäste sind begeistert vom Urlaub in der eigenen Landeshauptstadt.

Vorm Frühstück ist es recht ruhig im Wellnessbereich des Maritim-Hotels. Da hat Masseurin Elizabeth Martinez (r.) noch etwas Zeit für einen kleinen Plausch mit der Pirnaer Kurzurlauberin Karin Hilbert.

Ist dort oben ein Plätzchen frei?“, fragt ein Neuankömmling. Eine Lücke ist noch, obwohl die Schwitzenden am Sonnabendnachmittag in der finnischen Sauna des Dresdner Maritim-Hotels dicht an dicht sitzen. Ist es doch an diesem Wochenende eine gefragte Adresse. Zum Auftakt der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ der Dresden-Information hat das Vier-Sterne-Haus am Freitag 200 Doppelzimmer und am Sonnabend 180 bereitgestellt. Kostenpunkt: 29 Euro pro Person. Die SZ ist beim Start mit dabei, schaut, wie alles funktionierte.

Ins Schwitzen kommen nicht nur Wellnessgäste, sondern offensichtlich auch Service-Mitarbeiter, als sie die volle Box mit gebrauchten Sauna-Handtüchern abtransportieren. „Hier ist de Claudia, ich hab’ da mal ne Frage: Wer ist für die Aufgüsse zuständig“, ruft sie die Zentrale an. Denn der Aufguss-Bottich in der Sauna ist ungewöhnlich schnell leer, sodass Nachschub her muss.

Währendessen sitzen Anne Schmieder und Daniel Gruner noch entspannt im Foyer, genießen den Begrüßungssekt. Die Pädagogin und der Physiker sind aus der Südvorstadt mit dem Bus zum Urlaub in der eigenen Stadt angereist. „Wir hatten das vor zwei Jahren schon einmal im Maritim-Hotel gemacht“, erzählt die 32-Jährige. „Es hat uns so gut gefallen, dass wir jetzt wieder hier sind.“ Sie würden viele Dresdner Hotels kennen. Doch das Maritim-Frühstück finden sie besonders gut. Das Paar hat ein Zimmer mit Elbblick bekommen und zudem noch einen Gutschein für einen Aufstieg zur Frauenkirchenkuppel. Dort wollen sie am Sonntag hin, kündigt Gruner an.

Zum preiswerten Urlaub in Dresden haben viele ihre zusätzliche Spar-Strategie entwickelt. Die Maritim-Tiefgarage wird nur mäßig genutzt. Ein wahres Heer von Autos steht hingegen einige Steinwürfe entfernt auf den kostenfreien Plätzen unter der Marienbrücke. Sparen ist teilweise auch beim Essen angesagt. So meldet sich gegen 20 Uhr eine junge Frau am Empfang, möchte gern eine Familie sprechen. Als die nach unten kommt, drückt die Pizza-Botin ihr das Abendessen in die Hände.

Die Nacht ist vorbei, Sonntagmorgen am Hotelpool. Nur wenige gönnen sich schwimmend den Start in den Tag. Eine Frau mit ihrer Enkelin durchaus. „Oma, das ist toll“, ruft die Kleine begeistert. Währenddessen läuft Elizabeth Martinez vorbei. Die Dominikanerin lebt seit 16 Jahren in Dresden, hat hier ihre Ausbildung zur Masseurin absolviert. „Heute habe ich von früh bis abends voll zu tun“, berichtet sie – und eilt schon zum nächsten Termin.

Währenddessen ist eine Etage höher volles Haus im Restaurant. „Gefühlt sind es viel mehr Leute als vor zwei Jahren“, sagt Daniel Gruner. Da der Fahrstuhl proppenvoll war, hat der 32-Jährige mit seiner Partnerin gleich die Treppe genutzt. Das 328-Zimmer-Haus ist bis auf den letzten Raum ausgebucht. Schließlich wurden im zugehörigen Congress-Center am Sonnabend die sächsischen Sportler des Jahres gekürt. Ballgäste der Sportlergala haben gleich hier übernachtet, erklärt Vize-Hoteldirektor Peter Windhagen. „Wir haben nicht jeden Tag rund 600 Gäste zum Frühstück“, sagt er mit Blick auf den Andrang am Buffet. „Für uns ist das aber nichts Ungewöhnliches“, zeigt sich Küchenchef Thomas Linke dennoch gelassen.

Auch wenn seine 15 Servicekräfte und fünf Köche Enormes an diesem Tag leisten müssen. Etwa 1 300 Brötchen, 500 Croissants und 750 Rühr- oder Spiegeleier lassen sich die Gäste beim Frühstück schmecken. „Es ist gut gelaufen. Von den Gästen haben wir eine positive Resonanz bekommen“, sagt Vize-Direktor Windhagen. „Für uns war es ein sehr schöner Tag“, findet auch die Dresdnerin Anne Schmieder. Dem pflichtet auch Kristin Lienig bei. Sie ist mit ihrem Partner aus Wittichenau bei Bautzen angereist. „Das ist ein Super-Angebot. Für uns war es ein sehr entspanntes Wochenende“, resümiert die 31-Jährige.

