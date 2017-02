Maritim-Hotel bekommt neuen Nachbarn Die SPD errichtet ab dem Sommer das Herbert-Wehner-Haus. Im Umfeld hat der Investor weitere Pläne.

Passend zur SPD soll ihre neue Parteizentrale rot aussehen. Die genaue Farbe wird aber erst bei einem Vor-Ort-Termin mit Stadtplanern festgelegt.



Pläne für das Packhofgelände gibt es schon lange. So ist der Münsteraner Stadtplaner Hanno Höyng 2011 vorgeprescht. Das gesamte, 29 000 Quadratmeter große Gelände zwischen Könneritz-, Devrient- und Kleiner Packhofstraße sollte bebaut werden. Eine Halle mit Kunst, Theater, Galerien, Wellnesseinrichtungen und Wohnhäuser seien vorgesehen, so Höyngs Vision. Deshalb werde ein Bebauungsplan aufgestellt. Spätestens 2016 sei alles fertig, kündigt Höyng an. Doch dabei bleibt es.

Bewegung kommt erst in die Sache, als der Münchner Investor Christoph Dross Mitte 2014 eine Fläche von 12 000 Quadratmetern kauft (Grafik). Die gehört einem Unternehmen der DDV-Mediengruppe, in der auch die SZ erscheint. Auf einem Teil des Grundstücks soll nun vis-à-vis dem Maritim-Hotel ab diesem Jahr der erste Neubau entstehen. Den wird die SPD auf einer knapp 500 Quadratmeter großen Fläche an der Devrientstraße errichten (siehe Grafik). Benannt wird die Parteizentrale nach dem aus Dresden stammenden Herbert Wehner (1906–1990), der bis 1983 die SPD-Bundestagsfraktion mit harter Hand geführt hatte.

Im September vergangenen Jahres hat die SPD-Immobilienfirma Konzentration GmbH den Bauantrag gestellt. „Geplant ist ein Gebäude mit sechs Etagen“, sagt Geschäftsführer Ingo Moll. Einen Großteil der Räume mit insgesamt 2 000 Quadratmetern wird die Arbeiterwohlfahrt nutzen. Außerdem ziehen die SPD-Landeszentrale sowie die Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung ein. Eine halbe Etage sei jedoch noch frei. Sie soll vermietet werden, so Moll. Zudem sind in einem ersten Tiefgeschoss bis zu elf Kfz-Stellplätze sowie Technikräume und in einem zweiten Tiefgeschoss noch Lagerräume vorgesehen.

Zum Auftakt gab es 2016 einen internationalen Fassadenwettbewerb, bei dem sich das Berliner Büro Hinrichs Wilkening Architekten durchsetzte. Favorisiert wird eine rote Farbe. Sie steht jedoch noch nicht genau fest. Mit dem Stadtplanungsamt gibt es in Kürze einen Vor-Ort-Termin, bei dem auch darüber entschieden wird.

Die generelle Planung ist abgeschlossen. Jetzt werden die Details des Neubaus vom Berliner Architekten Jan Wiese geplant, erklärt Moll. Er hofft, noch im Frühjahr die Baugenehmigung zu bekommen. Das Bauaufsichtsamt hält dies auf SZ-Nachfrage für möglich. Allerdings würden noch Aussagen zum Gehölzschutz sowie der Brandschutznachweis fehlen. Die nötigen Unterlagen will Moll liefern.

Den Bauauftrag wird die SPD-Firma beschränkt ausschreiben. Dabei sollen auch Dresdner Firmen einbezogen werden. „Wir hoffen, dass wir im Frühsommer mit dem Bau beginnen können“, sagt der Geschäftsführer. Das Ziel ist es, die Bodenplatte und das Kellergeschoss noch vor dem Winter fertigzustellen. Dann könnte das Herbert-Wehner-Haus Ende 2018 fertig werden.

Investor Dross muss aber einen Großteil seiner Fläche im Packhofgelände noch vermarkten. „Ich bin optimistisch. Bei der Immobilienentwicklung braucht man jedoch Geduld“, sagt er. Über zwei Projekte ist Dross mit Interessenten im Gespräch. Bei einem davon seien die Vorstellungen sehr konkret. Dabei handelt es sich nicht um Wohnhäuser, lässt er durchblicken. Dross will erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn der Vertrag unterschrieben ist.

