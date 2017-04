Marihuana liegt auf dem Mauersims Polizisten haben zwei Radfahrer in Zittau kontrolliert, die ihnen wegen Diebstählen und Rauschgiftdelikten bekannt sind. Bei den Libanesen fanden sie nichts, dafür in der Nähe.

Symbolbild. © Daniel Karmann/dpa

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am Freitag, gegen 13.30 Uhr in der Zittauer Bahnhofsstraße zwei ihnen bekannte Radfahrer kontrolliert. Die beiden 36- und 39-jährigen libanesischen Männer kamen gerade vom Bahnhof und waren in Richtung Stadtmitte unterwegs. Sie zeigten den Bundes- und Landespolizisten ihre den Aufenthalt legitimierenden Dokumente. „Zwar waren sie laut Fahndungsergebnis in der Vergangenheit wegen Diebstahlshandlungen und einiger Rauschgiftdelikten aufgefallen, aber im Moment lag nichts gegen sie vor“, teilt Alfred Klaner von der Bundespolizei mit. So radelten sie in Richtung Gellertstraße davon.

Kurz darauf entdeckten die Beamte nur einige Meter vom Kontrollort entfernt eine offene unversehrte Zigarettenschachtel auf einem Mauersims liegen. „In ihr befanden sich jedoch keine Zigaretten, sondern Stücke einer gepressten Marihuana-Platte“, berichtet der Sprecher. Da die beiden Männer die Schachtel nach seiner Aussage vermutlich kurz vor der Kontrolle dort abgelegt haben, wird nun wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Laut erster Wiegung und einem Drogenschnelltest auf der Dienststelle handelt es sich um etwa 9,8 Gramm Marihuana. (szo/tc)

