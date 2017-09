Marihuana-Käufer will sein Geld zurück

Vermutliches Diebesgut im Wert von rund 24000 Euro sichergestellt Kodersdorf. Eine Streife des Bundesamtes für Güterkraftverkehr (BAG) hat am Mittwochmittag auf der A 4 bei Kodersdorf verhindert, dass mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 24000 Euro außer Landes gebracht wurde. Die Kontrolleure hatten am Parkplatz Wiesaer Forst einen mit Ausfuhrkennzeichen versehenen Laster gestoppt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten auf der Ladefläche des Iveco 30 originalverpackte 55-Zoll-Flachbildfernseher der Marke Philips. Der 29-jährige Fahrer des Lkw konnte jedoch keinerlei Transportdokumente vorweisen. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen stellte die vermutlich gestohlenen Fernseher sicher. Der Lkw-Fahrer gab in einer Vernehmung an, den Iveco „irgendwo in Deutschland“ übernommen zu haben und ihn nach Polen bringen zu sollen. Der Ermittlungsdienst der Autobahnpolizei führt die weiteren Untersuchungen. Diese ergaben bereits, dass die TV-Geräte für einen Elektronikfachmarkt in Markgröningen (Baden-Württemberg) bestimmt waren. Der genaue Tatort des anzunehmenden Diebstahls ist jedoch noch unbekannt. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Mobiltelefone gestohlen Görlitz. Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen in eine Görlitzer Tagespflegeeinrichtung am Windmühlenweg in Königshufen eindrungen. Wie ein Polizeisprecher informierte, hebelten sie gewaltsam die Außentüren auf und durchsuchten die Innenräume. Dort wurden sie fündig: Insgesamt acht Mobiltelefone vom Typ Samsung Galaxy 3 im Gesamtwert von etwa 1600 Euro seien entwendet worden. Nach den Geräten werde gefahndet, so der Polizeisprecher. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Auf der Kreuzung zusammengestoßen Görlitz. In Görlitz sind am Donnerstagvormittag auf der Kreuzung Schützenstraße und Bismarckstraße zwei BMW zusammengestoßen. Ein 38-Jähriger war mit einem 5er bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren und hatte in dieser verkehrsbedingt angehalten. Zwischenzeitlich wurde die Ampel des kreuzenden Verkehrs grün und ein 69-Jähriger fuhr mit seinem X 1 los. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. An den beiden BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 18000 Euro.

Fahrräder aus Hof gestohlen Görlitz. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte zwei Fahrräder gestohlen. Die Diebe sind in den Hof eines Mehrfamilienhauses an der Jauernicker Straße in Görlitz eingedrungen und entwendeten ein hellgrünes BMX-Rad sowie ein Mountainbike in den Farben schwarz und weiß. Die Drahtesel haben einen Gesamtwert von rund 1000 Euro.

Polizei muss Radfahrer unsanft stoppen Görlitz. Ein 30-Jähriger ist am Mittwochabend in Görlitz mit seinem Rennrad vor der Polizei geflohen und musste unsanft gestoppt werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann sollte gegen 21.45 Uhr in der Nähe des Postplatzes kontrolliert werden und flüchtete in die Berliner Straße. Hier konnte er von hinzugerufenen Beamten gestoppt werden. Der Flüchtende musste zu Boden gebracht werden, wo er sich vehement wehrte. „Kurze Zeit später folgte die Erklärung für sein Verhalten. Er hatte ein unterschlagenes Smartphone Samsung Galaxy S8 und Drogenbesteck dabei. Außerdem stand er laut freiwillig durchgeführtem Drogenschnelltest unter dem Einfluss von Amphetaminen“, erklärte der Polizeisprecher. Die Rauschgift-Utensilien und das Smartphone wurden sichergestellt. Gegen den Mann leitete die Landespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.