Aus dem Gerichtssaal Marihuana aus dem Kleingarten Ein Riesaer pflanzt in seinem Gewächshaus Cannabis an. Vor Gericht ist das aber noch sein kleinstes Problem.

Im Garten seiner Freundin baute ein Riesaer Cannabis an. War das nur ein Experiment? © Symbolbild/dpa

Wenn es eine Pflicht gibt, die Kleingärtnern besonders wichtig ist, dann ist es die zum Anbau. Ob Kartoffeln, Tomaten oder Erdbeeren: Wenigstens ein Drittel der Fläche sollte im Kleingarten „zum Anbau von Gartenerzeugnissen für den Eigenbedarf“ genutzt werden – so hat der Bundesgerichtshof 2004 geurteilt.

„Anbau für den Eigenbedarf“ – diese Regelung legte ein 26-jähriger Riesaer nun offenbar etwas anders aus, als sie das Bundeskleingartengesetz ursprünglich gemeint hatte: In der Parzelle seiner Freundin in der Kleingartenanlage „Freundschaft“ in Riesa-Pausitz zog der junge Mann nicht etwa Tomatensträucher, sondern Cannabis. Drei Pflanzen umfasste die Mini-Plantage im Gewächshaus. Das Dach hatte der Hobby-Gärtner abgedeckt; um die empfindlichen Pflanzen vor direktem Licht zu schützen – und möglicherweise auch vor neugierigen Blicken der Nachbarn.

Den gewünschten Erfolg brachte diese Schutzmaßnahme nicht. Ende August 2016 bemerkte ein Nachbar die seltsamen Pflanzen und rief die Polizei. Statt des Riesaers ernteten am Ende die Beamten die Pflanzen ab – und der Mann musste wegen des Drogenanbaus vor Gericht. Insgesamt 55,1 Gramm Marihuana seien es am Ende gewesen, so vermerkten es die Polizisten in ihrem Bericht. Sonderlich stark war der Wirkstoffgehalt nicht: 3,4 Prozent stellten die anschließenden Proben fest, das liege eher am unteren Ende der Skala.

Der Anbau sei nur ein Versuch gewesen, rechtfertigt sich der 26-Jährige vor Gericht. Er habe halt mal sehen wollen, ob das funktioniert. Ernten, das habe er nie im Sinn gehabt, nicht für den Handel und auch nicht für den Eigenverbrauch. „Kiffen oder so, nee!“ Das mache er nicht. Die Richterin kann das nicht glauben, schließlich war der Riesaer schon einmal wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vor Gericht gelandet.

Die Pflanzen im Garten sind aber das kleinste Problem des Mannes. Denn neben dem vorsätzlichen unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln muss er sich auch noch wegen einer Reihe von Diebstählen im Riesaer Mediamarkt verantworten, die er an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Oktober begangen haben soll. Einmal trug er dabei ein sechs Zentimeter langes Cuttermesser bei sich, um die Verpackung eines Computerspiels zu entfernen und dieses mitgehen zu lassen. Eine Kamera hatte ihn dabei gefilmt. Vor dem Gesetz gilt das als Diebstahl mit Waffen – und dafür steht eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten. Den Drogenanbau und zwei der Diebstähle räumt der Mann am Ende ein.

Weil er bisher nur Geldstrafen wegen kleinerer Delikte aufgebrummt bekam und sich geständig gezeigt hat, verurteilt ihn die Amtsrichterin am Ende zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die sie für zwei Jahre zur Bewährung aussetzt. Ein letzter Warnschuss für den jungen Mann. „Es muss jetzt auch mal Schluss sein.“ Sonst sei klar, wohin der Weg des jungen Mannes führe: direkt in die JVA.

