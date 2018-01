Marienbrücke soll eine Spur verlieren

In der Adventszeit blieb die Fahrspur auf den Straßenbahngleisen gesperrt. © Archivbild: Franziska Anders

Dresden. Der Test in der Adventszeit war erfolgreich. Die Autos haben nicht viel mehr Zeit über die Marienbrücke in Richtung Altstadt gebraucht als vor der Beschränkung auf eine Fahrspur. Und auch die Verspätungen der Straßenbahnen konnten deutlich reduziert werden. Das haben erste Auswertungen der Verkehrsbeobachtungen auf der Brücke ergeben, die rund fünf Wochen lang in Richtung Könneritzstraße nur einspurig befahren werden konnte. Jetzt geht die Stadt eine dauerhafte Lösung an. Das heißt, für die Überfahrt Richtung Westen soll es künftig zu jeder Zeit nur eine Autospur geben.

Reinhard Koettnitz, der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, stellt in Aussicht, dass es vielleicht im April so weit sein könnte. „Wir haben mit den Dresdner Verkehrsbetrieben darüber gesprochen und es wurden die Straßenbahnfahrer befragt. Wir werden die Änderung bringen“, sagte der Amtschef. „Ich neige sehr stark zu dieser Lösung.“ Damit könnte zugleich auch das verbotene Linksabbiegen von der Brücke zur Devrientstraße wirksamer unterbunden werden. Autofahrer, die diese illegale Abkürzung genutzt haben, waren in der Vergangenheit häufig für Unfälle an der Einmündung verantwortlich. Mehrfach wurde dabei das Stoppschild auf der Devrientstraße gefällt.

Eine vorläufige Auswertung der Verkehrsbetriebe ergab konkret: Von 396 Straßenbahnen, die im November zwischen 8 und 9 Uhr auf der Marienbrücke Richtung Altstadt fuhren, standen 110 mehr als vier Minuten im Stau. Im Dezember, als Autofahrer von den Schienen verbannt waren, brauchten dagegen nur 17 Bahnen mindestens vier Minuten als geplant auf der Brücke. Ähnliche Ergebnisse ergaben Messungen am Spätnachmittag. (SZ/csp)

