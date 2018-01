Marie und Elias sind am beliebtesten Zwischen Schleife und Görlitz herrschte 2017 große Namensvielfalt. Sie folgt nicht ganz dem Bundestrend.

Carlo Müller aus Niesky ist eines der Babys, die im vergangenen Jahr geboren wurden. Für den Namen Carlo haben sich die Eltern Jana und Sebastian Müller bewusst entschieden, da dieser von einem Schauspieler stammt, den beide gern in seinen früheren Hau-drauf-Filmen sehen. © André Schulze

Schleife/Görlitz. Carlo – den Vornamen gibt es nur einmal in der SZ-eigenen Auflistung der beliebtesten Vornamen des vergangenen Jahres. Darüber sind Jana und Sebastian Müller froh. Denn ihr Sohn soll schon ein besonderer Mensch werden. Mit dreieinhalb Kilogramm Gewicht und 54 Zentimetern Größe brachte Jana Müller am 25. September Carlo zur Welt. Wie sie auf den Namen gekommen sind? „Wir beide sind Fans der Filme von Bud Spancer und Terence Hill“, erzählt das Nieskyer Ehepaar. Aber nicht die Künstlernamen standen zur Auswahl, sondern die bürgerlichen Namen der beiden Schauspieler. Letztendlich entschieden sich Müllers für den Vornamen von Schwergewicht Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. „Bei unserem Sohn waren wir uns schnell einig, schwieriger war es bei der Tochter“, berichtet der Familienvater. Sie heißt Mara und ist jetzt acht Jahre jung. In der Endauswahl standen Lara oder Mara, wobei letzter Name dem Kind dann gegeben wurde.

Mara ist ein Name, der in der SZ-Liste der Vornamen im Jahr 2017 nicht auftaucht. Grundlage der Recherche sind die wöchentlich in der SZ veröffentlichten Fotos von Babys und deren Eltern, die im Gebiet des früheren Niederschlesischen Oberlausitzkreises wohnen oder gewohnt haben. Damit erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie zeigt aber die Trends bei den Vornamen. So dominiert bei den Mädchen mit Abstand Marie, gefolgt von Lina. Bei den Jungen ist es Elias beziehungsweise Elia, gefolgt von Emil.

Damit liegen die Eltern zwischen Schleife und Görlitz mit ihrer Namenswahl nicht immer im Trend, der für den bundesdeutschen Durchschnitt erhoben wurde. Dort ist bei den Mädchen der Vorname Emma der beliebteste und bei den Jungs Ben. Grundlage dafür ist das Auswerten von 27 Prozent der bundesdeutschen Geburtsmeldungen im vergangenen Jahr. Durchgeführt von dem Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld. Wobei sich der Ben auch in unserem Verbreitungsgebiet seinen Platz im vorderen Drittel gesichert hat.

Und es gibt weitere Parallelen. Im Bundesdurchschnitt sind ebenfalls die Jungen-Namen Paul und Elias unter den Top Ten. Bei den Mädchen gleichen sich die Erhebungen bei den Namen Emilia, Emma, Sophie/Sophia, Anna und Marie. Doch jede Statistik folgt ihren eigenen Grundlagen. So hat auch die Gesellschaft für deutsche Sprache mit Sitz in Wiesbaden ein Vornamen-Ranking veröffentlich. Dieses basiert auf den Erhebungen von zehn Standesämtern. Bei diesen dominieren Marie bei den Mädchen – wie in der SZ-Statistik – und Paul bei den Jungs.

Schaut man sich die Namen genauer an, so ist unverkennbar, dass sowohl altdeutsche Vornamen wie Hans, Max oder Paul ebenso vertreten sind, wie die dem Zeitgeist entsprungenen Namen. So findet man Mila – mit einem oder Doppel-L – oder Lina in den vorderen Platzierungen wider.

2017er Top-Ten aus dem Ex-NOL-Gebiet zurück 1 von 2 weiter Mädchen: Marie 13

Lina 9

Emilia 8

Emma 8

Anna 6

Anneli(e) 6

Ella 6

Mila/Milla 6

Sophie 6

Charlotte 5 Jungen, Platz 10: Elias/Elia 9

Emil 8

Ben 6

Hans 6

Paul 6

Theo 6

Till 6

Alexander 5

Leon 5

Max 5

Die Namensvielfalt ist sehr groß. Von A wie Aaron bis Z wie Zofia reicht die Palette der Vornamen. Die größte Anzahl an Namen ist unter dem Buchstaben „M“ zu finden. 47 verschiedene Namen, mit M beginnend, bekamen die Kinder im nördlichen Landkreis, wobei hier Maria der am häufigsten vergebene Vorname ist, gefolgt von Mil(l)a und Max. Damit macht der Buchstabe M, genauso wie das L, jeweils knapp 13 Prozent an der Anzahl aller Namen aus.

Die „Stars im Strampler“ kommen auf den SZ-Seiten im vergangenen Jahr auf über 370 verschiedene Vornamen (Doppelnamen inklusive). Das zeigt sich auch in den Statistiken der Standesämter im nördlichen Landkreis. In der Gemeinde Boxberg kamen vergangenes Jahr 19 Mädchen und 14 Jungen zur Welt, berichtet Anja Urban aus dem Hauptamt. Aber nur zweimal wurden die Namen Luna und Paul vergeben.

In der Stadt Rothenburg mit ihren Ortsteilen gab es nur eine Namensdoppelung, heißt es aus dem Rathaus. Sie entfiel auf Maximilian. Die Stadt verzeichnete 25 Geburten, im Jahr 2016 waren es noch 29. Dagegen hielt Boxberg die Zahl mit 33 Neugeborenen konstant zum Vorjahr.

Die Gemeinde Kodersdorf kann gleichfalls auf nur eine Namensdopplung bei den Jungs verweisen – das betrifft Gabriel. Im Vorjahr war es nur Klara, die zweimal vergeben wurde. Rund 20 Kinder wurden 2017 in der Gemeinde geboren. In Horka ist es nur ein Dutzend Neugeborene, die vergangenes Jahr zur Welt kamen, informiert das Einwohnermeldeamt des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße. Bei dieser geringen Anzahl ist keine Namensdopplung dabei und somit auch kein Favorit für die Auflistung. Das gleiche ist aus den Gemeinden Kreba-Neudorf und Rietschen zu hören. Hier bewegte sich die Zahl der Geburten bis vor Weihnachten im einstelligen Bereich. Da gab es im vergangenen Jahr keine Doppel- und Mehrfachnennungen.

Auf diese kann der Verwaltungsverband Diehsa verweisen. Zumindest wurde 2017 der Name Theo dreimal vergeben. Gefolgt von Lina, die es zweimal gibt. Bis Weihnachten erblickten 18 Jungs und 23 Mädchen das Licht der Welt.

Die Stadt Niesky kann laut Einwohnermeldeamt auf 69 Geburten verweisen, aber zu viel mehr Namensdopplungen reicht es auch hier nicht. Nur bei den Jungs dominiert Emil dreimal, gefolgt von den jeweiligen Dopplungen von Niklas und Oskar.

Die Niesyker Jana und Sebastian Müller haben sich bewusst für jeweils einen kurzen Namen für ihre Kinder entschieden. In der SZ-Statistik gibt es vier Neugeborene, die von ihren Eltern gleich drei Vornamen mitbekommen haben: Valerie Emely Elvira sei nur als ein Beispiel genannt.

