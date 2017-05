Marias einträgliche Dauerbotschaften Bei den Marien-Erscheinungen im bosnischen Medjugorje bleibt der Papst skeptisch. Dabei hat die Muttergottes dort wahrlich ein Wunder vollbracht.

Diese Marien-Statue in Medjugorje leuchtet im Dunkeln. © epa/dpa

Spott über die nimmermüden Dauerbotschaften der Muttergottes im fernen Bosnien kann sich selbst der ranghöchste Diener der katholischen Kirche nicht ganz verkneifen. Gerade hatte Papst Franziskus am Wochenende die beiden Zeugen der Marien-Erscheinung von Fatima in Portugal heiliggesprochen, als er auf dem Rückflug nach Rom seiner Skepsis gegenüber den mittlerweile 42 000 Marienerscheinungen in Medjugorje freien Lauf ließ. Diese zeichneten das Bild der Muttergottes als „Chefin eines Telegrafenamtes, die täglich eine Nachricht schickt“: „Doch warum sollte die Jungfrau irgendjemandem sagen: Komme morgen um dieselbe Zeit an denselben Platz – ich habe eine neue Botschaft für dich.“

Die Wunder-Mühlen des Vatikans mahlen langsam. Erst zum 100. Jahrestag sprach der Papst die Überbringer der Fatima-Botschaften heilig. Und auch bei der Überprüfung des übernatürlichen Charakters der Erscheinungen von Medjugorje scheint Rom wohlweislich keine Eile zu plagen. Es gebe keine Fristsetzung und man lasse sich nicht unter Druck setzen, wimmelte unlängst der zuständige Glaubenspräfekt, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, ab.

Doch ob mit oder ohne Segen des Vatikans: Seit über drei Jahrzehnten brummt in Medjugorje der Pilger-Tourismus. Von einer Million bis zu 2,5 Millionen Menschen wird die Zahl der Besucher geschätzt, die jährlich auf die steinige Anhöhe von Medjugorje pilgern: Am 24. Juni 1981 war dort die Muttergottes sechs Jugendlichen erstmals mit einer Friedensbotschaft erschienen. Seitdem meldet sie sich dank ihrer kommunikationsfreudigen Seher bis heute regelmäßig und zu festen Zeiten zurück. Auf die Anerkennung durch Rom werden Marias geschäftstüchtige Zeugen zumindest zur Amtszeit des jetzigen Papstes aber wohl vergeblich warten. Dabei hat die Muttergottes in der flirrenden Hitze und felsigen Einöde der Herzegowina wahrlich ein Wunder vollbracht: Ihre spendierfreudigen Jünger haben das verschlafene Winzernest zum vermutlich reichsten Ort im bitterarmen Bosnien und Herzegowina gemacht.

Zählt Medjugorje 10 000, 20 000 oder 30 000 Gästebetten? Nichts Genaues weiß man nicht. Denn der Wallfahrtsrubel rollt zum Großteil in schwarze Kassen. Nur ein Drittel der knapp drei Milliarden Euro, die die Pilger von 1981 bis 2013 in Medjugorje zurückließen, seien legal erwirtschaftet worden, schätzt Vencel Culjak, der dem „Phänomen Medjugorje“ als „Weltmarke des Religionstourismus“ 2014 seine Doktorarbeit widmete. Für illegal errichtete Herbergen, florierende Korruption und Schwarzarbeit machte er nicht nur die lokalen, sondern auch regionalen und nationalen Aufsichtsbehörden verantwortlich, denen die Kontrolle über das „Chaos“ zunehmend zu entgleiten drohe.

Den beseelten Besuchern bleibt der ernüchternde Blick auf das Sodom und Gomorrha hinter den frommen Wallfahrtskulissen verwehrt – und wäre vielen vermutlich ohnehin egal. Unverdrossen lassen sie in den Souvenirläden für Rosenkränze, Gips- oder Leucht-Madonnas in allen Größen und Farben die Kassen klingeln. Ob der Vatikan Medjugorje anerkenne oder nicht, sei letztendlich egal, erklärt eine Verkäuferin: „Die Leute kommen sowieso.“

