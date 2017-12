Maria und der Gottesmann Eine Pussy-Riot-Frontfrau überbringt dem russischen Geheimdienst Glückwünsche zum 100. Geburtstag – und macht privat Schlagzeilen.

Maria Aljochina legt sich mal wieder mit Putins Staatsmacht an. Privat ist sie derzeit mit einem ihrer einst bekanntesten Widersacher liiert. © dpa

Am 20. Dezember feiert der russische Geheimdienst immer Geburtstag. Diesmal war es ein runder. Vor hundert Jahren wurde die sowjetische „Tscheka“ aus der Taufe gehoben. Seither heißen Russlands Agenten im Volksmund auch Tschekisten.

Die erste Gratulantin am Mittwoch Morgen war Maria Aljochina. Sie entfaltete an der Eingangstür des FSB-Gebäudes an der Bolschaja Lubjanka ein Transparent mit Glückwünschen. „Wir gratulieren zum Geburtstag, ihr Henker“. Dabei wurde sie festgenommen und sitzt seither auf einer Polizeiwache im Moskauer Zentrum. Maria Aljochina war eine der Frontfrauen der Frauenpunkband „Pussy Riot“.

In den letzten Tagen war die Performancekünstlerin eher durch eine ungewöhnliche private Beziehung aufgefallen. Monatelang hatte sie es verborgen, bis sie es dann doch öffentlich einräumen musste. Sie hat eine Liaison mit dem Anführer der Moskauer Aktivistengruppe „Gottes Wille“.

Dmitri Zorionow, besser bekannt unter dem orthodoxen Kampfnamen Enteo, war lange Zeit ein ultraorthodoxer Gotteskrieger. Vor zwei Jahren zerschlug der Absolvent der Moskauer Diplomatenschmiede MGIMO in der Manege-Ausstellungshalle vor den Toren des Kreml Skulpturen eines christlichen Bildhauers. Grund: Sie fügten sich nicht in sein religiöses Verständnis‘.

Seine Offenbarung soll sich in Sibirien beim Militär zugetragen haben. Dort versuchte er, Russlands konfessionelle Vielfalt für den orthodoxen Glauben zu missionieren. Militant und aktiv wurde der Diplomatensohn indes erst 2012. Damals hatte die Punkband Pussy Riot in der Christi-Erlöser-Kirche in Moskau mit einem Punkgebet für Furore gesorgt. Die Frauen kreischten „Jungfrau Maria werde eine Feministin“ und „verjage Putin“. Vierzig Sekunden dauerte der Auftritt, bis die Wachen die maskierten Frauen aus der Erlöser-Kathedrale entfernten. Noch im Sommer wurden sie zu einer zweijährigen Lagerstrafe wegen Entfachung religiösen Hasses verurteilt.

Enteo gründete damals den Kampfbund „Gottes Wille“, um der Forderung nach einer Haftstrafe für die Frauen Nachdruck zu verleihen. Ansonsten agitierte er gegen Homosexualität und Abtreibung. Und heute sind Enteo und Maria Aljochina ein Paar. Als Maria sich nach fast einem Jahr zu der Beziehung mit Enteo bekannte, ging ein Aufschrei durch die Protestszene. Viele kündigten ihr die Freundschaft auf. Angefangen hatte alles vor einem Jahr auf einem Fest des liberalen Radiosenders Echo Moskwy. Zorionow wollte sich gleich mit ihr treffen. Später willigte sie ein, da sie wissen wollte, was das für ein Mensch sei, der eine Bewegung gründet, um sie ins Gefängnis zu bringen.

Maria schleppt Dmitri mit zu Demonstrationen des linken Spektrums. Inzwischen befasst sich dieser in einer neuen Organisation mit „Entkommunisierung“, der Befreiung vom kommunistischen Erbe. Konflikte seien an der Tagesordnung, gesteht Maria. Richtig ärgerlich wurde Aljochina, als sie für die Freilassung des Starregisseurs Kirill Serebrennikow demonstrierte. Dmitri hielt dagegen: Vor Leuten wie dem schwulen Theatermann müsse die Kultur geschützt werden. Seine Metamorphose ist wohl noch nicht abgeschlossen.

