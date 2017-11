Maria Lehmann ist neue sächsische Weinkönigin Die 28-Jährige überzeugt in einer knapp fünfstündigen Gala Publikum und Fachjury mit ihrem Wissen rund um den Sachsenwein.

Die Gewinnerinnen des Abends: Maria Czerch, Maria Lehmann und Katrin Hecht (von links). © Arvid Müller

Am Ende geht die Krone nach Diesbar-Seußlitz. Von dort kommt die neue sächsische Weinkönigin Maria Lehmann. Sie ist am Sonnabendabend in einer Galaveranstaltung in der Coswiger Börse zur mittlerweile 30. Repräsentantin des Sachsen-Weines gewählt worden.

Maria Lehmann löst die amtierende Weinkönigin Friederike Wachtel aus Dresden ab. Die scheidende Majestät verabschiedete sich in der Börse in einer bewegenden Rede von ihrem Amt.

Mit ihr legten auch Sandra Ruhland aus Weinböhla und Anna Bräunig ihre Kronen ab. Die neuen Weinprinzessinnen heißen Katrin Hecht (26) aus Großenhain und Maria Czerch (28) aus Neusörnewitz. Sie werden nun ein Jahr lang zusammen mit der Königin den sächsischen Wein und seine Winzer vertreten.

Den Majestäten steht dafür ein eigenes Dienstauto mit Tankkarte sowie weitere Annehmlichkeiten zur Verfügung. Auf sie warten vielfältige Repräsentationsaufgaben mit mehr als 100 Terminen pro Jahr, darunter Eröffnungen von Weinfesten und Messen. Die sächsische Weinkönigin hat außerdem die Chance, im nächsten Herbst zur deutschen Weinkönigin gewählt zu werden. (SZ/dob)

zur Startseite