Margot Fehrmann will Bürgermeisterin bleiben Am 24. September ist in der Gemeinde Bürgermeisterwahl. Die Amtsinhaberin will eine vierte Wahlperiode.

Seit 21 Jahren ist Margot Fehrmann Ebersbacher Gemeindechefin. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Nach SZ-Informationen will Margot Fehrmann (CDU) am 24. September zur Bürgermeisterwahl in Ebersbach erneut kandidieren. Das hat sie in einem Gespräch mit Gemeinderatsmitgliedern der Freien Wähler bestätigt. Von dort gibt es keinen Gegenkandidaten für die Wahl. Auch sonst ist niemand bekannt, der gegen Margot Fehrmann antreten will. Das war bereits bei den Wahlen vor sieben und vor 14 Jahren so. Die 61-jährige Ebersbacherin äußerte als Begründung, dass sie in der Gemeinde noch manches zu Ende bringen will. Allerdings soll sie gegenüber den Freien Wählern erklärt haben, alle weiteren Ämter wie zum Beispiel den Vorsitz der CDU-Fraktion im Kreistag, den Vorsitz im Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth und die Mitgliedschaft im Vorstand der Sparkasse Meißen abzugeben. Zur SZ äußerte sie sich auf Nachfrage nicht. Fehrmann ist außerdem Vorsitzende in der Gebietsgemeinschaft Dresdner Heidebogen und Präsidentin des Ebersbacher Sportverbandes. Überraschend kommt ihre Kandidatur für manche, da Fehrmann gerade eine längere Krankheit hinter sich hat.

