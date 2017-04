Margot Fehrmann hört auf Nach drei Amtsperioden beendet die Ebersbacher Bürgermeisterin (CDU) überraschend ihre Karriere – aus gesundheitlichen Gründen.

So kennt man die Ebersbacher Bürgermeisterin (M.): hier beim Sommerfest des Landkreises am Schloss Lauterbach mit Landrat Steinbach (l.) und Randy Friese vom Förderverein. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Im Gemeinderat gab es Margot Fehrmann (CDU), anerkannte Kommunalpolitikerin, am Donnerstagabend bekannt: Sie wird nicht mehr als Bürgermeisterin kandidieren. Das kommt überraschend. Noch Ende März hatte Fehrmann die telefonische Nachfrage der SZ „Sie treten wieder zur Bürgermeisterwahl an?“ nicht verneint. „Bevor ich krank wurde, wollte ich auch weitermachen“, sagt die 64-Jährige jetzt vor den Gemeindevertretern. Nun höre sie nach drei Wahlperioden – also 21 Jahren Kommunalpolitik – aus gesundheitlichen Gründen doch auf. Leicht falle ihr der Abschied dennoch nicht. „Das war mein Leben“, so die Ebersbacherin. Dafür gab es Beifall der Volksvertreter.

Margot Fehrmann war im Herbst vorigen Jahres erkrankt und von November bis Februar ausgefallen. Über die Nachwirkungen ihrer Erkrankung äußerte sich die CDU-Frontfrau, die auch Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Kreistag, Vorsitzende im Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth, Mitgliedschaft im Vorstand der Sparkasse Meißen, Vorsitzende der Gebietsgemeinschaft Dresdner Heidebogen und Präsidentin des Ebersbacher Sportvereins ist, nicht.

Gegen sie hat keiner eine Chance

Fakt ist aber, für die Bürgermeisterwahl, die am 24. September gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattfinden wird, gibt es derzeit keinen Kandidaten. Einen Nachfolger hatte Margot Fehrmann nicht aufgebaut. Bei den letzten beiden Bürgermeisterwahlen 2010 und 2003 stand sie allein zur Wahl. „Gegen Margot Fehrmann hat man keine Chance“, heißt es bis heute. Ihren Gemeinderäten versprach die Bürgermeisterin nun in gewohnt beschwichtigender Art, es werde schon alles gut weitergehen.

Der Einzige, der sich vielleicht vorstellen könnte, sich zu bewerben, ist Gemeinderat Falk Hentschel aus der CDU-Fraktion. Er hat eine Verwaltungsausbildung, arbeitet derzeit im Landtag in Dresden und wohnt in Cunnersdorf. Doch Hentschel hat in Dresden ebenfalls berufliche Aufstiegsmöglichkeiten. „Ich werde in den nächsten vier Wochen entscheiden, ob ich mich stelle“, so der junge Familienvater zur SZ.

Die Freie Wählergemeinschaft hat keinen Bewerber, sagt Roland Drobisch. Auch die Fraktion der Feuerwehr nicht, so Jörg Weitze. Noch sei aber der Wahlkampf nicht gestartet, die Ansage von Frau Fehrmann ist ja gerade erst erfolgt.

Bis etwa Jahresende im Amt

Margot Fehrmann war Ebersbacher Hauptamtsleiterin, als sie sich 1996 nach dem Tod des Amtsvorgängers Meißner um den Bürgermeisterstuhl bewarb. Ihr Gegenkandidat damals: Lehrer Hans Lehmann. Fehrmann gewann mit 60,4 Prozent der Wählerstimmen, die restlichen 39,6 Prozent votierten für Lehmann. Die Ebersbacherin ging seinerzeit als unabhängige Kandidatin ins Rennen mit dem Rückenwind der CDU. Später ist sie Parteimitglied geworden.

In den 21 Jahren ihrer Bürgermeisterschaft hat sich Ebersbach verändert: neue Ortsteile wurde eingemeindet, Straßen und Abwasserleitungen saniert bzw. neugebaut, Wohnen und Gewerbe entwickelten sich. Margot Fehrmann ist eine Gemeindechefin mit überdurchschnittlichem Einsatz. Bis etwa zum Jahresende wird sie ihr Amt nun noch ausfüllen.

