Marek gehört dazu Bei der Firma Papierverarbeitung Peters sind auch Mitarbeiter mit Behinderung fest angestellt. Weil das nicht selbstverständlich ist, wurde der Betrieb ausgezeichnet.

Ein gutes Team: Marek Litwin (Mitte) hat trotz seiner Behinderung eine Festanstellung beim Papierverarbeiter Peters bekommen. Junior-Geschäftsführer Christian Peters (l.) und Mitarbeiter Ronald Manthey (r.) unterstützen ihn bei seiner Arbeit. © Matthias Schumann

Radebeul. Für Marek Litwin ist die Sache klar: Der Container in der Druckhalle ist noch nicht voll genug. Den muss er nicht rausbringen. Der 27-Jährige hat inzwischen ein geschultes Auge dafür. Seit September 2016 arbeitet er bei der Firma Papierverarbeitung Peters in Radebeul. Selbstverständlich ist das nicht. Denn Marek war vorher noch nie auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig. Bevor er in den Familienbetrieb kam, hat der Dresdner in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet.

Jetzt ist er einer von 57 Mitarbeitern beim Papierverarbeiter. Die Firma, die ganz im Osten von Radebeul sitzt, ist auf die Produktion von Pappbechern jeder Art spezialisiert: große, mittlere, kleine. Kaffee-To-Go-Becher, Eisbecher, Snackbecher, Muffinbecher. Es gibt Varianten mit und ohne Henkel, manche mit und andere ohne Deckel. Seit 25 Jahren produziert das Unternehmen in Radebeul und liefert inzwischen nach ganz Europa. Auch in den USA und in Russland gibt es Kunden. Zur Produktpalette gehören ebenso selbstklebende Etiketten.

Marek Litwin kam über ein Praktikum in den Betrieb. Seine Mutter hatte sich dafür eingesetzt, dass er dort in den Arbeitsalltag schnuppern kann. Am Anfang gab es im Unternehmen noch Unsicherheit, erzählt Junior-Geschäftsführer Christian Peters. „Wir haben nicht genau gewusst, was auf uns zukommt. Aber Marek hat sich richtig gut geschlagen.“

Deshalb durfte er nach dem Praktikum bleiben, hat eine Festanstellung bekommen. Jeden Tag kommt er zum Arbeiten, von Montag bis Freitag. 20 Stunden in der Woche. Seine Aufgabe ist es, die Stanzreste, die sich vor den Maschinen in den Müllcontainern angesammelt haben, zur Papierpresse zu bringen. Die kann er selber bedienen. Stück für Stück haben sich seine Aufgaben erweitert. Neuerdings bedient er auch die Maschine, die Paletten mit fertigen Produkten in Folie verpackt.

Bevor Marek in die Firma kam, gab es keinen Mitarbeiter, der genau für diese Dinge zuständig war. Die Firma hat Aufgaben umgeschichtet und manche Arbeitsabläufe geändert, damit Marek das machen kann, was ihm liegt und Spaß macht. Für diesen Einsatz wurde das Unternehmen am Donnerstag mit dem Inklusionszertifikat der Agentur für Arbeit Riesa ausgezeichnet. Die Papierverarbeitung Peters sei ein super Beispiel für Inklusion, sagt Petra Schlüter, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Sie findet: Jeder habe Stärken und Fähigkeiten, die irgendwo gebraucht werden. „Gerade in der jetzigen Zeit, wo händeringend Fachkräfte gesucht werden, stellen Menschen mit Handicap ein noch zu wenig genutztes Potenzial dar.“ Bei Peters engagiert man sich hingegen schon länger dafür, dass Menschen mit Handicap eingestellt werden. Seit 16 Jahren arbeitet auch ein Taubstummer in der Produktion.

Marek Litwin hat seit seinem ersten Arbeitstag einen eigenen Ansprechpartner, seinen Kollegen Ronald Manthey. Zu ihm kann er immer kommen, wenn es ein Problem gibt. Natürlich auch, wenn es gut läuft. Die anderen Kollegen haben Marek aufgenommen. Er gehört zum Team. „Es waren von vornherein alle aufgeschlossen und jeder ist bereit, zu helfen“, sagt Manthey. Wenn die Kollegen nicht mitziehen würden, wäre es schwer. Marek wollte genau das: normal arbeiten, auch mit Leuten ohne Behinderung. Und das klappt richtig gut.

Die Arbeitsstelle ist trotzdem ein Glücksfall. Denn oft scheuen sich Unternehmen davor, Mitarbeiter mit Behinderung einzustellen. Sei es wegen des Kündigungsschutzes oder spezieller Arbeitsmittel, die die Mitarbeiter brauchen. Petra Schlüter sagt, dass das alles oft nur eine Frage der Organisation sei. Für viele Handicaps gebe es gute Hilfsmittel. Ende November waren im Landkreis Meißen 532 schwerbehinderte Arbeitslose gemeldet, das sind 7,2 Prozent aller Arbeitslosen. Unternehmen, die Schwerbehinderte einstellen, bekommen Förderungen von der Arbeitsagentur. Nicht nur finanzieller Art. Fachkräfte kommen auch vor Ort vorbei und beraten zum Beispiel, wie Arbeitsplätze entsprechend einer Behinderung technisch gestaltet werden können.

Marek mag an seinem Job beim Radebeuler Pappbecherhersteller vor allem die viele Bewegung, sagt er. Denn bei seinen Gängen von den Produktionsräumen zur Papierpresse kommen viele Schritte zusammen. An manchen Tagen bis zu 10 000 hat er mit dem Schrittzähler auf seinem Handy gemessen. Im April ist er in eine eigene Wohnung umgezogen, um näher an der Arbeit zu leben.

