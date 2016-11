Marder wildern in der Stadt

Putziger Kerl mit scharfen Zähnen: Da sich Steinmarder gern auf Dachböden einnisten und dort zum Beispiel die Wärmedämmung zerfressen, sind sie bei vielen Hausbesitzern nicht gern gesehen. © dpa/Ludwig

Süße Knopfaugen, aber spitze Beißer: Marder breiten sich immer weiter in der Stadt aus. Nachdem sich die Waschbären den Spätsommer und Herbst über auf den Straßen getummelt haben, bekommen sie jetzt immer öfter Gesellschaft von den possierlichen Tieren. Schon über 20 Exemplare sind in den vergangenen zwei Wochen in die Falle von Citytrapper Thomas Schröder getappt, doppelt so viele wie im Herbst 2015. „Und das, obwohl sie sonst viel zu clever sind, um sich fangen zu lassen“, erzählt er. Auch die untere Jagdbehörde bestätigt die gestiegene Zahl der Tiere.

Stein- und Hausmarder sind überall aktiv, auch auf belebten Innenstadtstraßen. Sinken die Temperaturen in den Nächten bis auf null Grad, verstecken sie sich an warmen Orten, so auf Dachböden und in Schuppen. „Sie lieben Dämmwolle, bauen sich daraus Nester für die Jungen“, sagt Schröder. Das hat allerdings sehr unangenehme Folgen für Anwohner. Die Betroffenen können nachts nicht mehr schlafen, da die Marder Krach auf dem Dachboden schlagen. Urinieren die Tiere in die Dämmwolle, saugt diese sich damit voll. Irgendwann hält das Material nicht mehr stand und der Urin tropft durch die Decke bis in die Schlaf- oder Wohnzimmer. Auch an den Autos machen sich die Tiere zu schaffen. Nachts krabbeln sie von unten in die Motorhaube und zerbeißen Bremsschläuche oder Elektrokabel. Marder wollen ihr Revier markieren, riechen sie an einem Auto den Geruch eines Artgenossen, werden sie so aggressiv, dass sie in einen sogenannten Beißwahn verfallen, erklärt Schröder.

Helfen können sich die Dresdner entweder mit einem Duft-Spray oder einem UV-Gerät aus dem Autohandel. Schröder hat noch einen preiswerteren Tipp: Legt man einen Handfeger mit den Borsten nach oben in die Motorhaube, denkt der Beißer, da ist schon jemand und lässt von den Kabeln ab. Der ADAC rät von Duftsprays ab. Das helfe nicht, so ein Sprecher. Seine Empfehlung: Rohre aus Kunststoff zum Ummanteln der Bremskabel.

Auch die Dresdner Feuerwehr, die tote Tiere entsorgt, beobachtet, dass viele Marder auf den Straßen unterwegs sind. Allerdings fällt den Kameraden kein eklatanter Anstieg auf, so ein Sprecher. Im Schnitt findet die Feuerwehr jeden Tag drei tote Tiere auf Dresdens Straßen. Neben Mardern, auch Füchse, Waschbären und Katzen.

