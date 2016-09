Marco Hartmann ist Dynamo-Kapitän Uwe Neuhaus, Trainer des Zweitliga-Aufsteigers Dynamo Dresden, hat den neuen Kapitän benannt. Sein Stellvertreter wird Marvin Stefaniak. Auch der Mannschaftsrat ist jetzt komplett.

Marco Hartmann wird der neue Mannschaftskapitän von Dynamo Dresden. © Robert Michael

Dynamo Dresdens Trainer Uwe Neuhaus hat Marco Hartmann zum neuen Mannschaftskapitän ernannt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Dynamo-Cheftrainer hatte am Vormittag den gesamten Zweitliga-Kader darüber informiert. Marvin Stefaniak wurde von Neuhaus zum Stellvertreter erkoren. Den fünfköpfigen Mannschaftsrat für die Zweitliga-Saison 2016/17 komplettieren Andreas Lambertz, Giuliano Modica und Nils Teixeira. Die drei wurden von ihren Mannschaftskollegen gewählt.

„Ich habe die Mannschaft in den zurückliegenden Wochen während der Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison genau beobachtet und mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Neuhaus zur Kapitänswahl. Hartmann sei für ihn aufgrund seiner Erfahrung, seiner Ausstrahlung und seiner Vorbildwirkung der geeignete Kandidat. „Marco hat in den vergangenen drei Jahren hier in Dresden einiges erlebt und entscheidend dabei mitgeholfen, dass uns die Rückkehr in die 2. Bundesliga gelungen ist.“

Sein Stellvertreter Stefaniak ist neben Hartmann der dienstälteste Spieler bei Dynamo und kommt zudem aus dem eigenen Nachwuchs. Zur Entscheidung für Stefaniak sagte Neuhaus, dass der Spieler „in der vergangenen Saison konstant starke Leistungen gebracht hat und auch als Persönlichkeit den nächsten Schritt als stellvertretender Mannschaftskapitän gehen soll“. Er werde in Zukunft noch mehr Verantwortung für sich und die Mannschaft übernehmen, ist der Trainer sicher.

„Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich unheimlich stolz bin und mich sehr über die Entscheidung und das Vertrauen des Trainers freue“, sagte Dynamos neuer Kapitän laut Vereinsmitteilung. Für ihn gehe damit ein Traum in Erfüllung, sagte der Mittelfeldspieler, der seit 2013 in Dresden spielt. (szo)

