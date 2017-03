Marcel Reif kommt nach Diehsa

Waldhufen. Ex-Sportreporter Marcel Reif wird am 11. April ein Sportlerforum in Diehsa besuchen. Im Gasthaus „Am Markt“ wird er aus seiner Reporterkarriere berichten, in der er über 1 500 Fußballspiele kommentiert hat. Zuletzt war er beim Bezahlsender Sky beschäftigt, zuvor unter anderem bei RTL. Das Forum beginnt in Diehsa um 19 Uhr. Der 67-jährige Marcel Reif folgt der Einladung von Bernd Schmidt, der sich im November 2016 schon um die Einladung zu einem Sportlerforum mit Peter Ducke, einem bekannten ehemaligen DDR-Fußballspieler, bemüht hatte. Karten für die Veranstaltung mit Ex-Sportreporter Marcel Reif gibt es ab sofort im Vorverkauf. (bd)

Vorverkauf im Gasthof in Diehsa, bei Sport Vetter Niesky, in der Comenius Buchhandlung Niesky und in der Geschäftsstelle des FV Eintracht Niesky, Fichtestraße 18.

