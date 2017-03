Marcel Reif kommt nach Diehsa

Fußball-Reporter Marcel Reif © dpa

Diehsa. Der bekannte Ex-Sportreporter Marcel Reif wird am 11. April ein Sportlerforum in Diehsa besuchen. Im Saal des Gasthaus „Am Markt“ in Diehsa wird er aus seiner Reporterkarriere berichten, in der er über 1 500 Fußballspiele kommentierte. Zuletzt war er beim Bezahlsender Sky beschäftigt. Das Forum beginnt um 19 Uhr.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 5 Euro im Vorverkauf im Gasthof Diehsa, Sport Vetter Niesky, Comenius Buchhandlung Niesky und in der Geschäftsstelle des FV Eintracht Niesky auf der Fichtestraße 18. zum Preis von 5 Euro. An der Abendkasse dann zu 6 Euro.

Der 67-jährige Promi folgt der Einladung von Sportkamerad Bernd Schmidt, der sich auch schon um die Einladung zu einen Sportlerforum mit Peter Ducke im November 2016 bemühte.

