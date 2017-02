Marc Wachs trainiert wieder Der von einem Räuber angeschossene Dynamo-Profi befindet sich auf dem Weg zurück zur Mannschaft. Ein erstes individuelles Training hat der Linksverteidiger schon absolviert.

Will wieder zurück auf den Fußballplatz: Marc Wachs © Robert Michael

Marc Wachs ist zurück in Dresden. Vor gut acht Wochen wurde der Dynamo-Profi von einem Räuber angeschossen und musste notoperiert werden. Jetzt soll der Spieler schrittweise wieder an die Mannschaft herangeführt werden. „[Er] unterzog sich am Montag zunächst einer sportmedizinischen Untersuchung, die im Ergebnis positiv verlaufen ist“, teilte die SG Dynamo Dresden am Dienstag mit.

Seit Sonntag befindet sich der Linksverteidiger bereits wieder in der Stadt. Der Verein will jetzt einen individuellen Trainingsplan erarbeiten. Ein erstes Aufbautraining im Fitness- und Reha-Bereich hat Wachs bereits am Dienstag absolviert. In den kommenden Wochen, so der Verein, würden sich Physiotherapeut und Fitnesstrainer Tobias Lange sowie Sportwissenschaftler Jacob Wolf um den Rückkehrer kümmern.

„Wir freuen uns sehr, dass Marc wieder bei uns ist und sich im Kreis der Mannschaft bewegt“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge und versicherte, Wachs keinen Druck machen zu wollen. Man werde ihm „alle Zeit der Welt [geben], die er braucht“.

Wachs selbst äußerte sich nach dem Schicksalsschlag, der ihm durch das Gewaltverbrechen in seiner Heimatstadt Wiesbaden versetzt wurde, über die jetzige Entwicklung glücklich. „Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mich in den zurückliegenden Wochen unterstützt haben“, wird er in einer Vereinsmitteilung zitiert. Bei dem Überfall auf den von seiner Familie geführten Kiosk wurde er schwer verletzt und seine Tante getötet. (fsc)

zur Startseite