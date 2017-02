Marc Wachs steht wieder auf dem Platz

Da will Marc Wachs wieder hin: Auf den Platz bei einem Spiel für Dynamo. © robert michael

Das ging jetzt aber fix! Marc Wachs hat nach seiner Verletzungspause am Mittwoch die erste Trainingseinheit zusammen mit der Mannschaft absolviert. Dynamo Dresden zeigte auf der Vereinsseite ein Foto des Linksverteidigers, das ihn in einem Zweikampf mit Noah Awassi zeigt.

Bei Wachs’ erster Übungseinheit auf dem Rasenplatz im Ostragehege wurden unter anderem anderem Passspiel, Torabschluss und Spielformen trainieren. Statt der zweiten Trainingseinheit gab es für den 21-Jährigen am Nachmittag ein individuelles Programm mit regenerativen Übungen unter Anleitung von Fitnesstrainer Tobias Lange.

Seit Sonntag vor einer Woche ist Wachs erst zurück in Dresden. Die Nachricht von seiner Rückkehr hatte viele Menschen berührt und sich schnell in sozialen Netzwerken verbreitet. Beim Zweitliga-Spiel am vergangenen Wochenende gegen Hannover hängten Fans auch ein Banner im Stadion auf, das Wachs’ „willkommen zurück“ hieß. Auch die Meldung über die nun erste Einheit mit der Mannschaft löst große Sympathien und Respektsbekundungen aus. Ein Facebook-Posting vom Mittwochnachmittag wurde binnen kurzer Zeit schon Dutzende Male mit „gefällt mir“ markiert.

Marc Wachs war vor gut zehn Wochen während eines Besuchs in seiner Heimatstadt Wiesbaden von einem Räuber angeschossen worden und musste notoperiert werden. Bei dem Überfall auf den von seiner Familie geführten Kiosk wurde seine Tante getötet.

Nach dem Schicksalsschlag hatte sich Dynamo voll hinter den Spieler gestellt. Sportgeschäftsführer Ralf Minge betonte mehrfach, Wachs werde kein Druck gemacht. Man wolle ihm „alle Zeit der Welt [geben], die er braucht“, erklärte Minge kürzlich in einer Dynamo-Pressemitteilung. Der Profi trainiert jetzt nach einem individuellen Plan und arbeitet mit einem Physiotherapeut und Fitnesstrainer sowie einem Sportwissenschaftler an seinem Comeback für den Ligabetrieb. (fsc)

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Kicker gegen Hannover 96!





zur Startseite