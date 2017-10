Marbachs Jugend tickt wie der Ort Der Club feiert Geburtstag, und der halbe Ort ist dabei. Denn das gute Miteinander ist etwas, das auch die Jugendlichen schätzen.

Rudi Zerge (links) ist mit 28 Jahren einer der ältesten Mitstreiter im Jugendclub Marbach (JCM). Philipp Müller ist der aktuelle Clubchef und Stephanie Voigtländer seine Stellvertreterin. Den Club gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das wird am Wochenende gefeiert. Anlässlich des Geburtstages richten die JCM-Mitglieder die ersten Striegistaler Ortsmeisterschaften aus. Diese könnten eine neue Tradition für die Gemeinde werden. © André Braun

Das erste Geschenk haben die Mitstreiter des Jugendclubs Marbach (JCM) zum 20. Bestehen des Freizeittreffs schon bekommen: ein volles Festzelt zum Oktoberfest. Binnen einer halben Stunde war der Abend ausverkauft. Dabei wird diesmal nicht in der Turnhalle, sondern schon in einem etwas größeren Festzelt auf dem Gelände der Grundschule gefeiert.

In dem Schulgebäude haben die Clubmitglieder seit Längerem ein Domizil gefunden. Die erste „Bleibe“ befand sich im heutigen Bürgerhaus. Vorher trafen sich junge Leute in einer Bushaltestelle. Dort „gabelte“ sie Mandy Wiesner von der Sächsischen Landjugend auf. „Es war einer der ersten Clubs, die ich mit Beginn der mobilen Jugendarbeit aufgebaut habe“, erzählt Mandy Wiesner. Weil die meisten Jugendlichen am Anfang noch nicht 18 Jahre alt waren, sicherte die Landjugend die Betreuung ab. „Nach und nach haben wir den jungen Leuten dann mehr und mehr Verantwortung übertragen“, so Mandy Wiesner. Sie ist stolz darauf, dass sich die Einrichtung in Marbach über die Jahre so gut gehalten hat, die jungen Leute trotz einiger Rückschläge nicht aufgegeben und immer wieder weitergemacht haben.

„In den Club nach Marbach gehe ich nach wie vor gern“, erzählt die Frau von der Sächsischen Landjugend. „Man hat sofort das Gefühl, dazuzugehören.“ Überdies weiß sie den Einsatz der jungen Männer und Frauen aus Marbach zu schätzen. „Wenn Hilfe gebraucht wird, sind sie immer ansprechbar. Aber“, so findet Mandy Wiesner, „das ist in Marbach an sich so. So wie der Ort tickt, so tickt auch die Jugend.“

Gefeiert wird auf dem Hof der Grundschule in Marbach beziehungsweise in einem großen Festzelt, das extra für den Geburtstag des Jugendclubs aufgestellt wird. Freitag, 20. Oktober: ab 20 Uhr Party mit DJ Hendrix und Air Dice Sonnabend, 21. Oktober: 10 bis 14 Uhr 1. Striegistaler Ortsmeisterschaft um den Wanderpokal. Kinder sind von Freizeitfranz und den Ehrenamtlichen der Ortswehr zum Spielen sowie auf die Hüpfburg eingeladen. Ab 19 Uhr steigt das bereits ausverkaufte Oktoberfest.

Dieses Gefühl, das in Marbach alles rund läuft, haben auch die Nutzer des Clubs. Einer der ältesten ist Rudi Zerge. Der 28-Jährige hatte selbst eine Zeit lang die Leitung. Jetzt ist er zumindest an den Wochenenden wieder in den Clubräumen anzutreffen, die Woche über wohnt er der Arbeit wegen in Dresden. Jede freie Minute verbringt er in Marbach. „Wir kennen unsere Nachbarn noch. Der Zusammenhalt ist prima. Wenn mal ein schwerer Balken zu schlappen ist, da sind sofort Leute zur Stelle, die einem helfen“, so Zerge. Philipp Müller, 21 Jahre jung und aktueller Leiter des Clubs, pflichtet ihm bei. „Wir haben einige Vereine, Gruppen wie die Feuerwehr und Kirchgemeinde sowie gut gehende Handwerksbetriebe im Ort. Hier hilft jeder jedem, das macht einfach Spaß.“ Genau deshalb, wegen der schönen Landschaft sowie Familie und Freunden ist die 20-jährige Stephanie Voigtländer nach ihrer dreijährigen Lehre sofort wieder nach Marbach zurückgekehrt.

Stephanie ist vor ein paar Jahren über ihren Bruder in den Club gekommen. So ähnlich ist es den meisten Nutzern gegangen. Immer wieder hat sich der Stamm verjüngt und kaum hat es an denjenigen gemangelt, die Verantwortung übernehmen. Um den Zusammenhalt zu fördern, fährt der Kern der Clubmitglieder zweimal im Jahr gemeinsam in den Urlaub, ist an einigen Wochenenden gemeinsam unterwegs, auch mal zu einem Konzert.

Finanziert werden die Betriebskosten für den Club und Aktionen, bei denen Finanzen nötig sind, über eine Veranstaltung im Jahr: das Oktoberfest. Dafür wird meistens die Turnhalle dekoriert und eingerichtet. „Ähnliches können wir nicht häufiger machen, dafür ist der Aufwand viel zu groß“, sagt Philipp Müller. An manchem anderen Tag im Jahr sind die Clubmitglieder dann bei anderen Feiern wie dem Herbstfest dabei.

Anlässlich des Clubgeburtstages möchten die Mitglieder den Grundstein für eine neue Tradition legen. Am Sonnabend ab 10 Uhr ermitteln sie erstmals einen Striegistaler Ortsmeister. Die Idee dafür kommt von Rudi Zerge. Der hat auch die einzelnen Disziplinen wie Flaschengolf oder „Der heiße Schlauch“ vorbereitet. Jeweils sechs Leute bilden eine Mannschaft. Im Idealfall sind aus jedem Striegistaler Ortsteil Vertreter dabei. Der Wettstreit soll viel Spaß machen, „und die Ortschaften einander noch näher bringen“, wünschen sich die Jugendlichen des Marbacher Clubs.

