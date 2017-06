Marathonschwimmerin will jetzt Meer Conny Prasser ist als erste Frau durch den Bodensee gekrault – hin und zurück. Nun wagt sie sich an ein noch größeres Projekt.

Halbzeit am Schweizer Ufer. Elf Kilometer liegen da noch schwimmend vor Conny Prasser. © Bodenseequerung

Als sie über die Felsen auf der Schweizer Seite an Land klettert, muss sie das Gespräch mit ein paar Zuschauern abwimmeln. „Ich muss gleich wieder rüber“, ruft sie und bekommt verduzte Blicke. Nach einer Minute an Land steigt sie wieder ins Wasser und schwimmt die elf Kilometer quer durch den Bodensee zurück nach Friedrichshafen. Als sie nach sieben Stunden, 29 Minuten und 24 Sekunden wieder das deutsche Ufer erreicht, ist ihre Mission erfolgreich beendet.

Die Ultraschwimmerin aus Moritzburg wird seit Montagnachmittag als erste Frau in der Rubrik „Doppelte Breitenquerung“ geführt. 22 Kilometer Dauerkraulen liegen hinter Prasser. „Das Schwimmen hat mich gar nicht so arg mitgenommen, sondern die Sonne. Mir war nicht zum Feiern zumute“, erzählt die 40-Jährige, die an Land mit einem heftigen Sonnenstich kämpfte. „Ich konnte noch nicht mal was essen, habe nur in meinen Nudeln rumgestochert.“ Dabei hätte ihr Körper nach dem Mammutschwimmtag einen ordentlichen Energieschub dringend benötigt.

Am Montagmorgen um acht Uhr war sie gestartet, der See spiegelglatt, die Stimmung gut. Doch ab der Hälfte der ersten Teilstrecke nach Romanshorn auf der Schweizer Seite kam Gegenströmung auf, sie wurde langsamer. Und das Gefühl trog nicht, ihr Trainer auf dem Begleitboot schrieb die Kilometerzeiten auf eine Tafel: 19, 21, 24, 25, 23 … „Das hat mir den Zahn gezogen, ich bin immer mehr verkrampft. Mental muss ich da noch an mir arbeiten.“

Woran sie beim stundenlangen Kraulen gedacht habe? „An nicht so viel“, meint Prasser. Am wichtigsten sei die regelmäßige Energiezufuhr. Dafür hatte sie ihre Helfer auf dem Boot, die ihr alle 25 Minuten ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Gemisch in einer Flasche reichten. Die einzige feste Nahrung, die sie zu sich nahm, war ein Dosenpfirsich. Der Plan, in der letzten Stunde auf Cola und Red Bull umzusteigen, ging nicht auf. „Irgendwie kam keine Energie mehr in meinem Körper an und ich bin arg eingebrochen.“ Dazu machten Prasser, die im Winter als Eisschwimmerin unterwegs ist, die warmen Wassertemperaturen von 24 Grad zunehmend zu schaffen. Kurz vorm Ziel bekam sie auch noch Krämpfe.

„Das war eine gute Vorbereitung für mein nächstes Projekt“, sagt sie. Prasser will Mitte August die Beltquerung, das härteste Marathonschwimmen durch die Ostsee, in Angriff nehmen. Die kürzeste Distanz zwischen Dänemark und Fehmarn beträgt 21 Kilometer – Luftlinie. Durch die heftige Strömung kommen aber immer noch ein paar Kilometer mehr zusammen. Auf der Strecke wird eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen Europas gequert.

Die Extremschwimmerin will die erste Frau sein, die die doppelte Distanz schafft, die hin und zurück und damit mindestens 40 Kilometer durch die Ostsee krault. Bisher gelang das 2011 nur einem Mann, der dafür 19 Stunden benötigte. „Der Rekord reizt mich. Aber die Strömung ist unberechenbar“, meint sie. „Auch die Kälte über viele Stunden ist eine Herausforderung.“

