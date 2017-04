Marathonläufer legen Zentrum lahm Zum Oberelbe-Lauf am 30. April sperrt Pirna mehrere Straßen. Aber dafür gibt’s was zu sehen.

Am 30. April findet der Oberelbe-Marathon durch die Pirnaer Altstadt statt. © Archivbild: Daniel Förster

Wegen des Oberelbe-Marathons am 30. April sind einige Bereiche der Pirnaer Altstadt sowie ein Abschnitt der Glashüttenstraße vorübergehend nicht passierbar. Für die wetteifernden Langstreckler sperrt Pirna von 8.30 bis 12 Uhr die Innenstadt zwischen Steinplatz und den Kreuzungsbereichen Obere Burgstraße/Schmiedestraße sowie Badergasse/Lange Straße. Darüber hinaus ist die Glashüttenstraße zwischen Gebrüder-Lein-Straße und Fabrikstraße zwischen 7 und 10 Uhr dicht. Pirnas Oberbürgermeister schickt auf dieser Trasse um 9.10 Uhr mehrere Tausend Läufer des Halbmarathons auf die Strecke.

Die Teilnehmer des Marathons, die stets in Königstein starten, werden schätzungsweise in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr den Pirnaer Markt queren. Die Band „Fogo Do Ritmo“ will die Läufer mit heißen Rhythmen anfeuern. Auch alle Pirnaer sind eingeladen, die Sportler zu ermuntern, auf der 42,195 Kilometer langen Strecke durchzuhalten. Zudem können sie mitfiebern, welcher Sportler wohl den Großen Preis der Stadt Pirna erläuft.

Zum nunmehr 20. Oberelbe-Marathon werden über 6 000 Läufer erwartet, die auf fünf verschiedenen Distanzen ins Rennen gehen. Die Streckenlängen reichen von 2,7 Kilometern bis zur Marathon-Distanz. Wer selbst mitlaufen möchte, kann sich noch bei den Organisatoren anmelden. (SZ/mö)

