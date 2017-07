Marathonis am Bärwalder See In Boxberg gehen Schwimmer und Flossenschwimmer an den Start. Aber das Lausitzer Seenland bietet weitaus mehr.

Der Bärwalder See in Boxberg ist ein Badeparadies. Am Sonnabend geht es allerdings nicht so ruhig zu, dann sind die Marathonschwimmer im See unterwegs. © dpa

An diesem Freitag, um 12 Uhr, ist Meldeschluss für eine spektakuläre sportliche Veranstaltung am Bärwalder See. Bis Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, waren bereits 83 Starter registriert. Aus Wiesbaden, Kamenz, Dresden, Gera, Riesa, Weißwasser, Großdubrau, Moritzburg, Görlitz, Döbeln, Chemnitz, Hettstedt, Großschönau, Radeberg, Bautzen und Kodersdorf kommen unter anderem die Marathonschwimmer. Bereits zum neunten Mal organisieren die Sportfreunde Bärwalder See dieses Event. In mehreren Altersklassen und auf verschieden langen Strecken gehen am Sonnabend, ab 10 Uhr, Schwimmer und Flossenschwimmer in den Bärwalder See. Das Meldebüro ist am Hafen Klitten eingerichtet. In etwa 200 Meter Entfernung vom Strand bewältigen die Marathonis zwischen anderthalb bis siebeneinhalb Kilometer lange Strecken.

Nicht nur das Marathonschwimmen ist eine ganz besondere Veranstaltung, die den Bärwalder See zum Anziehungspunkt macht. Auch die Pfingstrennen um den See haben bei vielen Sportbegeisterten schon Kultcharakter. Doch auch Kiter sind aufgrund der Windbedingungen gern am Bärwalder See, haben am Merzdorfer Ufer sogar ihren eigenen Strand. Nicht zu vergessen die Segler, die die vor wenigen Wochen angebauten zusätzlichen Schwimmstege so gut wie komplett nutzen.

Kanäle verbinden

Im

Im

Lausitzer Seenland locken mehr als 20 Seen mit Boots-, Floß- und Hausboottouren, Jet-ski, Wakeboarden, Wasserski, Segeln, Surfen und Stand Up Paddling. Ganz unabhängig von den vielen wassersportlichen Möglichkeiten an den ehemaligen Braunkohlentagebauen ist das Lausitzer Seenland auch eine interessante Region im Wandel: Wo einst die Förderung der Braunkohle das Landschaftsbild bestimmte, entsteht durch die Flutung früherer Tagebaue derzeit ein neues Wasserparadies mit rund 14 000 Hektar Wasserfläche. „Zehn der über 20 Seen werden durch schiffbare Kanäle erschlossen. Schon jetzt ist der Senftenberger See über den Koschener Kanal mit dem Geierswalder See verbunden. Der mit 1 000 Metern Länge erste schiffbare Kanal beeindruckt mit seiner Bauweise: Der Kanal unterquert eine Bundesstraße und den Fluss Schwarze Elster“, sagt Kathrin Winkler, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V. Der Bärwalder See ist übrigens mit seiner Fläche von knapp 13 Quadratkilometern und einer Uferlänge von 20,6 Kilometern nicht nur der größte See im Freistaat Sachsen. Er ist auch deutlich größer als beispielsweise der Berzdorfer See bei Görlitz mit knapp zehn Quadratkilometern Fläche oder der Olbersdorfer See bei Zittau.

Alle Seen bieten spezielle Möglichkeiten für aktive Erholung. Senftenberger und Geierswalder See beispielsweise eignen sich für eine Tour mit dem Motorboot, Floß oder Hausboot. Führerscheinfreie Motorboote können im Hafencamp Senftenberger See, am Stadthafen Senftenberg sowie am Geierswalder See ausgeliehen werden. Auch am Bärwalder See gibt es seit 2016 Jahr das Angebot, zwei Boote zu chartern, eines davon führerscheinfrei. Auch Segelboote können ausgeliehen werden.

Wer auf dem Wasser übernachten möchte, kann am Hafencamp Senftenberger See Flöße sowie am Stadthafen Senftenberg Hausboote mieten. Auf dem Partwitzer See ist Boot fahren zwar erlaubt, es gibt jedoch noch keine Verleihstation. „Im nächsten Jahr wächst der Seenverbund weiter, denn der Partwitzer See wird über den Barbara-Kanal an den Geierswalder See angebunden“, so Katja Wersch, beim Tourismusverband für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zuständig. Seit dem Herbst 2016 wird der See bekalkt.. „Ziel ist es, den pH-Wert anzuheben und dadurch die Wasserqualität zu verbessern. Derzeit bewegt sich dieser nach Angaben der Bergbausaniererin LMBV bei 4,6 - normal wäre ein pH-Wert zwischen sechs und sieben“, so Kathrin Winkler. Das Bekalkungsschiff fährt derzeit im Norden des Sees - Wassersport ist dort daher vorerst nicht erlaubt. Es gibt jedoch einen eigens für Jetski genehmigten Bereich im Norden, den das Schiff nicht befährt. Der Bärwalder See hatte übrigens von Beginn an eine badefreundliche Wasserqualität.

Das Lausitzer Seenland hat noch zahlreiche weitere Wassersportangebote zu bieten. Am Geierswalder und Halbendorfer See sind Wakeboarden und Wasserski möglich, Stand Up Paddling geht am Senftenberger See, Geierswalder See, Halbendorfer See, Gräbendorfer See und an der Talsperre Spremberg, Floßfahren auf der Talsperre Spremberg, Surfschulen und Fahrgastschifffahrt gibt es am Senftenberger See und Geierswalder See. Auch am Bärwalder See wird mit Hochdruck daran gearbeitet, ein Fahrgastschiff mit 650 Plätzen aufs Wasser zu bringen. Zudem ist in elf Seen sowie an der Talsperre Spremberg das Baden erlaubt. „Sehr gut erschlossene Bademöglichkeiten bieten der Senftenberger, Geierswalder und Bärwalder See. Schattige, ruhige Badestrände gibt es unter anderem am Silbersee und am Waldsee Groß Düben“, so Katja Wersch.

