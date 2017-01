Marathondebüt unter drei Stunden Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Niesky/Weißwasser 2017 nominiert in der Kategorie Frauen: Jasmin Beer, Kimbia Sports Potsdam, Laufsport

© SZ

Die 18-jährige Weißwasseranerin ist eines der größten Lauftalente, die der Landkreis je hatte, vor allem auf den langen Strecken bis zum Marathon. Bei ihrem Marathondebüt in Frankfurt/Main unterbot die Gymnasiastin gleich die Drei-Stunden-Marke um eine Sekunde und gewann in ihrer Altersklasse W20. Ihr Kommentar: „Eigentlich wollte ich um 2:50 Stunden laufen. Aber ab Kilometer 30 wurde es richtig schwer.“ Als größten Erfolg 2016 bezeichnet sie selbst den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Halbmarathon in 1:21:12 Stunden in der Altersklasse U23, also gegen bis zu fünf Jahre ältere Sportler. Die Erfolge kommen nicht von ungefähr. Das Talent – sie lief schon mit sechs Jahren fünf Kilometer durch – trainiert bis zu 160 Kilometer pro Woche unter professioneller Anleitung von Laufguru Dietmar Bittermann und startet deshalb für einen Potsdamer Verein. Dort will sie auch studieren – und die deutsche Spitze angreifen.

Zur Abstimmung geht´s hier.

zur Startseite