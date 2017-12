Manufakturweihnacht am Wochenende Das Manufakturhaus Meißen und Schloss Wackerbarth laden zum Staunen ein.

Ein Reifendreher präsentiert sein Handwerk. © Manufakturhaus Meißen

Radebeul. Am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr sind auf dem Erlebnisweingut schon zum achten Mal 65 ausgesuchte sächsische Manufakturisten, Designer und Genusshandwerker vor Ort, um ihr Handwerk zu präsentieren. Wer noch nach Geschenken sucht, wird hier mit Sicherheit fündig. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 1 000 Quadratmetern gibt es neben Handschuh-, Pinsel- und Kunstblumenmachern auch eine Weihnachtswerkstatt für Kinder, die am Sonnabend bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet hat. Die Märchenerzählerin Evelyn Kitzing lädt an beiden Tagen um 14.30 Uhr und 16 Uhr die kleinen und großen Besucher in ihre Welt ein.

Dieses Jahr werden nahezu alle sächsischen, traditionsreichen Manufakturen unter einem Dach vereint und durch moderne Kunsthandwerker und Designer ergänzt. Für musikalische Unterhaltung sorgen „Die Akustischen Vier“, der Geiger Lukas Temming, sowie das Meißner Klaviertalent Matthias Funke. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 16 Jahre frei.

www.sächsische-weihnacht.de

