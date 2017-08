Manufaktur verliert vor EU-Gericht Die Firma Meissen Keramik darf weiter den Stadtnamen für seine Produkte verwenden. Doch auch die Porzellan-Manufaktur fühlt sich als Sieger.

Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen hat eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Dies teilte am Freitag das Online-Portal des juristischen Fachmagazins Juve mit. Demnach siegte der Fliesen- und Sanitärporzellanhersteller Meissen Keramik vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg in einem Verfahren gegen den Staatsbetrieb. Das sächsische Traditionsunternehmen hatte zuvor gefordert, die Unionsmarke, welche von Meissen Keramik innerhalb der EU verwendet wird, müsse gelöscht werden. Das Verfahren ist nur eines von mehreren in einer ganzen Streitserie.

Juve zufolge kamen die Richter zu dem Schluss, die Waren der Porzellan-Manufaktur seien zu weit von den Meissen-Keramik-Produkten entfernt. Die Firma kann nun weiter den mit doppeltem „s“ geschriebenen Stadtnamen als Marke innerhalb der EU verwenden.

Urteil schon wieder überholt

Doch inzwischen ist nach Angaben von Manufaktur-Sprecherin Sandra Jäschke vom Freitag dieses Urteil schon wieder überholt. In dieser Woche konnte nach langen Verhandlungen mit Meissen Keramik ein Vergleich erreicht werden, der vom Oberlandesgericht Dresden beschlossen wurde, so Jäschke. Damit sei Meissen Keramik letztendlich dem Grundtenor des bereits im Dezember 2015 von der Manufaktur vorgeschlagenen Lösungsweges gefolgt. Er stelle sicher, dass eine Koexistenz der Marken ohne Verwechslungsgefahr und negative Imagewirkung für die Marke Meissen möglich sei. Jäschke: „Wir freuen uns, dass diese Einigung endlich möglich war und dadurch jetzt alle Markenrechtsstreitigkeiten beendet sind.“

Das EuGH-Urteil ist durch den Vergleich überholt. Die Rechtsstreitigkeiten um die Marke Meissen begleiten die Manufaktur seit Jahrzehnten. Wie bereits seine Vorgänger bringt Geschäftsführer Tillmann Blaschke als Schutzgrund an, er könne nicht zulassen, dass plötzlich im Ausland hergestellte Massenartikel mit Meissen im Produktnamen den Markt überschwemmten. Das Werk von Meissen Keramik auf der rechtselbischen Seite der Stadt gehört zusammen mit insgesamt 150 Mitarbeitern in Deutschland zur polnischen Rovese-Gruppe.

