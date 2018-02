Manufaktur stiftet Preis Der Uhrenhersteller Glashütte Original unterstützt einen Wettbewerb der Berlinale. Auch mit einem attraktiven Preisgeld.

Anne Bötte, vor einem Jahr Auszubildende als Uhrmacher im 2. Lehrjahr bei Glashütte Original, präsentierte 2017 den Preis für die Berlinale. © Foto: PR

Glashütte. In diesem Jahr wird zum zweiten Mal der Dokumentarfilmpreis Glashütte Original auf der Berlinale vergeben. Die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm ist mit einem Preisgeld von 50 000 Euro dotiert, das von der Manufaktur Glashütte Original gestiftet wird. Das Preisgeld teilen sich Regisseure und Produzenten des Preisträgerfilms. Insgesamt sind in diesem Jahr 18 aktuelle Dokumentarbeiträge aus den Sektionen Wettbewerb, Berlinale Special, Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches Kino und der Sonderreihe Kulinarisches Kino für den Preis nominiert.

Der Preis wird im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Berlinale Palast am 24. Februar verliehen. Neben dem Preisgeld wird Glashütte Original auch die Statuette stellen, die in Handarbeit in der Manufaktur gefertigt wurde.

Eine dreiköpfige Jury entscheidet über die Preisvergabe, sie besteht aus Cintia Gil (Portugal), Ulrike Ottinger (Deutschland) und Eric Schlosser (USA). (SZ/mb)

