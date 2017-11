Manufaktur Meissen möchte junge Kunden gewinnen Das Unternehmen hat dabei vor allem die Auslandsmärkte im Blick. Aber es mussten auch wieder 60 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Auf luxusaffine Kunden hofft die Manufaktur – vor allem im Ausland: wie in Japan, Taiwan, China, Russland, in Teilen der arabischen Welt oder auch in den USA. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Porzellanmanufaktur Meissen will endlich heraus aus den roten Zahlen. Nach den zweistelligen Millionenverlusten in den letzten Jahren möchte das staatliche Unternehmen Ende 2020 wieder schwarze Zahlen schreiben. „Unsere größte Aufgabe besteht darin, das Porzellan wieder begehrenswert zu machen“, sagt Geschäftsführer Georg Nussdorfer. Dabei hat er vor allem junge Käufer im Blick. „Dem alten Meissen war eine gewisse Selbstironie, Frechheit und Gesellschaftskritik eigen. Das ist etwas, was man neu interpretieren kann“, sagt Nussdorfer. Die Devise laute: Raus aus der Vitrine und rauf auf den Tisch.

Damit spielt der Geschäftsführer auf ein Image an, das Meissen trotz moderner Kreationen noch immer anhaftet. Weil das edle Porzellan von den meisten Besitzern wie ein Schatz gehütet wurde, wurde es nur zu ausgewählten Festivitäten benutzt und verschwand danach wieder hinter Glas. Man müsse sich anders präsentieren, findet Nussdorfer. Künftig soll das Porzellan nicht nur in den Meissen-Boutiquen und im Fachhandel zu finden sein.

Die Auslandsmärkte hat die Manufaktur zentral im Blick. „Japan, Taiwan, China, Russland, Teile der arabischen Welt oder auch die USA“, nennt Nussdorfer und hofft auf „luxusaffine Kunden“.

Ein paar Federn hat die Manufaktur bei ihrem neuerlichen Kurswechsel lassen müssen. Etwa 60 von vorher rund 690 Stellen wurden abgebaut - aber nur ein knappes Dutzend durch Entlassungen. Die Besinnung auf das Kerngeschäft sei von der Belegschaft als Erlösung empfunden worden, heißt es aus dem Betriebsrat. Aus Sicht der Arbeitnehmer steht die Belegschaft dem neuen Unternehmenskonzept offen gegenüber. Der Personalabbau sei „in einem für beide Seiten fairen Interessenausgleich“ und mit Sozialplan erfolgt.

Der Freistaat hat das Eigenkapital der Manufaktur mit einem Rekord-Zuschuss von 28 Millionen Euro gestärkt. Wie es aus Kreisen der Partei Die Linke heißt, ist es unklar, ob diese Summe überhaupt vom Landtag freigegeben wurde. Es gibt zudem Zweifel, dass die Manufaktur ihre Schulden jemals zurückzahlen kann. (dpa/SZ)

