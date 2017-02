Manufaktur hofft auf bessere Verkaufszahlen Die Neuausrichtung von Meissen kommt gut voran. Der Schauraum in Mailand konnte vermietet werden.

Die Pressekonferenz der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen auf der größten Konsumgütermesse der Welt, der Ambiente 2017, ist am Sonnabend von rund 15 Journalisten aus aller Welt besucht worden. Ein Zeichen dafür, dass die Blauen Schwerter in den Medien nicht vergessen sind. Begrüßt wurden die Medienvertreter vom zweiten Geschäftsführer Georg Nussdorfer und der Konditoreiweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber, die exklusiv für die neuen Dekore zwei verschiedene wundervolle Naschwerke als Schmankerl für die Journalisten kreiert hatte. Dazu gab es Kaffee aus echtem Meissner Porzellan. Der ehemalige Swarowski-Manager beeindruckte mit seiner ruhigen sachlichen Art das Publikum, unterlegt mit leichtem österreichischen Charme. Nach seinen Angaben gibt es gegenwärtig in der Manu keine Kurzarbeit.

Frankfurt bleibt Hauptmesse

Ob nach der Umstrukturierung der Firma Entlassungen anstehen, konnte Nussdorfer nicht beantworten, weil dies von der Entscheidung des Aufsichtsrats abhänge, der Ende März tagt. Er sei sehr stolz, seit fünf Monaten in Meißen aktiv sein zu dürfen, so der Geschäftsführer. In den neu vorgestellten vier Formen und Dekoren stecke sehr viel Geschichte der Manu, verbunden mit neuen, modernen Formen. Laut Nussdorfer konnte die verlustbringende Schauvilla in Mailand weiter vermietet werden. Der Umsatz in 2015 betrug 40 Millionen Euro. Für dieses Jahr ist man zuversichtlich, nicht zuletzt, weil man in Frankfurt ausstellt. Die Ambiente bleibt erst einmal die einzige Messe, die das Unternehmen besucht und aktiv bespielt.

Das Outlet in Peking wurde geschlossen, der Showroom in Schanghai bleibt. Trotz schwächelnder Wirtschaften bleiben China und Russland weiter interessante Absatzmärkte. Auf der Ambiente konnte man Massen modisch gut gekleideter Chinesen sehen, die als Einkäufer angereist waren. Das Geschäft in Japan läuft seit 30 Jahren trotz Yen-Schwäche sehr gut, hieß es. Eine Pressevertreterin wies allerdings darauf hin, dass eine neue vorgestellte Form maschinenbedruckt sei und somit ein gewisser Widerspruch zur Tradition der Handwerkskunst bestehe.

