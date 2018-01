Manufaktur bietet Praktikumsplätze an Die Uhrmacherschule der Manufaktur Glashütte Original bietet einwöchige Praktika an. Interessierte sollten sich beeilen.

© PR

Glashütte. Die Uhrmacherschule „Alfred Helwig“ der Manufaktur Glashütte Original bietet auch in diesem Jahr einwöchige Praktika an. Junge Leute können sich hier über die Uhrmacherkunst und den Werkzeugbau informieren. Die Teilnehmer lernen einige grundlegende Arten der Metallbearbeitung kennen und haben die Möglichkeit, ihre Fingerfertigkeiten beim Zerlegen und Montieren verschiedener Uhren zu testen. Bei einem Rundgang durch die Ausbildung können sie Auszubildenden über die Schulter schauen und diese über ihre Erfahrungen in der Ausbildung befragen.

„In den letzten Jahren waren die Termine unserer Praktikumsplätze sehr begehrt“, sagt Sprecher Michael Hammer. Wer Interesse hat, sollte schnell handeln. Folgende Termine stehen zur Auswahl 9. bis 13. April sowie 23. bis 27. April. (SZ/mb)

Kontakt: Glashütter Uhrenbetrieb GmbH (Manufaktur Glashütte Original), Personalabteilung, Altenberger Straße 1, 01768 Glashütte/Sachsen, 035053 46-10603 hr@glashuette-original.com

zur Startseite