Manöver auf dem Königstein 250 Uniformierte lassen es bei Schießübungen auf der Festung krachen. Für Besucher gibt es besondere Hinweise.

Am Sonnabend krachen auf der Festung Königstein Geschütze. © dpa

Vier Batterien gehen am Sonnabend auf der Festung Königstein in Stellung. Ihre Namen – Dreispitz, Napoleonik, Mittelalter & Kaiserzeit, Amerika – deuten schon mal darauf hin, dass es sich um ein Historienspektakel handelt. 30 detailgetreue Nachbauten historischer Geschütze aus dem 14. bis 19. Jahrhundert werden nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein. Mehrmals am Tag – 10.30, 14.30 und 15.30 Uhr – werden die Geschütze abgefeuert, heißt es von den Veranstaltern.

Den Besuchern wird geraten, sich während der Manöver nur mit Gehörschutz in der Nähe der Geschütze aufzuhalten. Hundebesitzer sollten sich darauf einstellen, dass die Tiere höherem Stress ausgesetzt sein werden.

Es gibt aber auch Musik auf die Ohren. So spielen die Dresdner Pipes & Drums zünftige Marschmusik. Die Schlosswache 1757 zu Schönburg Glauchau wird auf dem Paradeplatz Exerzier- und Schießübungen demonstrieren. Das Königlich-Sächsische Ingenieurkorps 1813 zeigt einst gebräuchliche Messgeräte und führt vor, wie in früherer Zeit Kartenskizzen erstellt und Vermessungen zur Einrichtung von Batterien durchgeführt wurden.

Mehr zu den beteiligten Regimenten und historischen Figuren unter: www.festung-koenigstein.de

