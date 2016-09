Mannsdorfer Berg gesperrt In der Straße Am Bärental gibt es Bauarbeiten an den Abwasserleitungen. Die Straße ist täglich von 7 bis 16 Uhr voll gesperrt.

Mit Verkehrseinschränkungen müssen die Kraftfahrer in der Zeit vom 5. bis zum 9. September in der Straße Am Bärental in Döbeln (Mannsdorfer Berg) rechnen.

In der kommenden Woche erfolgen dort Arbeiten an den Abwasserleitungen. Die Straße wird dafür täglich von etwa 7 bis 16 Uhr voll gesperrt. (DA)

