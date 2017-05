Mannschaftslauf erstmals im Stadion Der Teamwettbewerb startet in Weißwasser bereits zum 14. Mal -– und das mit einer echten Premiere.

Das Stadion der Kraftwerker ist am Sonntag zum ersten Mal Start- und Zielpunkt für den Weißwasseraner Mannschaftslauf. Der Rundkurs führt um den Oberlausitzer Sportpark mit der Eisarena. Gelaufen wird jenseits befahrener Straßen und auf öffentlichen Gehwegen. Starts sind in den Disziplinen Walken und Nordic Walken (jeweils 5 km und 7,5 km) sowie Laufen (5 km und 10 km) möglich. Die Mannschaften müssen aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Mehr als vier sind nicht zugelassen. Der Mannschaftslauf ist eine klassische Breitensportveranstaltung und richtet sich unter anderem an Firmen, Einrichtungen, Vereine, Familien, Freunde oder Laufgruppen.

Veranstalter sind die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser, der Stadtsportverband und die Stadt. Der Lauf findet in diesem Jahr bereits zum 14. Mal statt. Bisher waren Start und Ziel vor dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in der Jahnstraße. Nachdem sich 2016 trotz Straßensperrung beinahe ein schwerer Unfall ereignete, wurde die Sportveranstaltung ins Stadion der Kraftwerker verlegt. (SZ/sdt)

Start: 10 Uhr, Anmeldung bis 9.30 Uhr, Gebühr: 10 Euro

