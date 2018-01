Mann zwischen Rohren eingeklemmt

Graffiti-Sprayer erwischt Kamenz. Nach einem Bürgerhinweis haben Polizisten in Kamenz am Dienstagnachmittag drei junge Männer auf frischer Tat gestellt, die Graffiti an die Mauer des ehemaligen Gaswerks an der Grenzstraße sprühten. Zuvor waren die 18 bis 21-jährigen Deutschen widerrechtlich auf das Gelände gelangt. Die Beamten stellten die Spraydosen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ein.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren Bautzen. Dienstagabend hat die Polizei in Gesundbrunnen in Bautzen einem jungen Autofahrer die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Kontrolle an der Frederic-Joliot-Curie-Straße stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige keinen Führerschein mehr besaß und zuvor offenbar Crystal konsumiert hatte. Das verriet ein Schnelltest. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Rüttelplatte gestohlen Ottendorf-Okrilla. Diebe haben in der Nacht zu Dienstag in Ottendorf-Okrilla von einer Baustelle an der Königsbrücker Straße eine Rüttelplatte entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, starteten die Diebe vermutlich auch einen Bagger, der zur Sicherung der Baumaschine dienen sollte. Die Rüttelplatte hat einen Wert von etwa 9000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.

VW Caddy entwendet Schmorkau. In Schmorkau haben Diebe zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag einen VW Caddy Maxi gestohlen. Der weiße Transporter parkte an der Waldstraße. Das Auto war auf die Kennzeichen BZ ST 702 zugelassen. Den Zeitwert des nunmehr zehn Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 9000 Euro.

Raser geblitzt Bautzen/Ringenhain. Fast doppelt so schnell als erlaubt, wurde am Dienstagmorgen ein Audi-Fahrer in Bautzen geblitzt. 56 km/h zeigte sein Tacho. Erlaubt sind auf der Dr.-Salvador-Allende-Straße 30 km/h. Die Polizei hat an diesem Tag von 7 bis 9.15 Uhr das Messgerät an dieser Straße aufgestellt. Binnen zwei Stunden fuhren von rund 100 Fahrzeugen sechs schneller als erlaubt. Am Nachmittag war das Messteam in Ringenhain im Einsatz. Auch auf der Dresdener Straße überprüften sie das Tempo der Durchfahrenden. Von rund 600 Fahrzeugen waren binnen drei Stunden sechs schneller als mit den erlaubten 50 km/h durch die Ortschaft gefahren. Ein Opel mit Görlitzer Kennzeichen raste mit 76 km/h durch die Lichtschranke.