Mann zündet eigene Wohnung an

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Feuerwehr löschte den Brand. © Roland Halkasch Die Feuerwehr löschte den Brand.

Dichter Qualm dringt über den Balkon nach draußen.

Der Flur des Hauses ist komplett verrußt.

Drei Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Brand in einem Hochhaus am Albert-Wolf-Platz in Dresden verletzt worden. Ein 31-Jähriger wird verdächtigt, seine Wohnung gegen 1.30 Uhr in der Prohliser Plattenbausiedlung angezündet zu haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann wurde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen. Er kam wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sein Motiv ist noch unbekannt.

Die Feuerwehr brachte Bewohner des 17-Geschossers in Sicherheit, weil sich Qualm in der betroffenen Wohnung und im Treppenhaus ausbreitete. Zwei Nachbarn mussten medizinisch versorgt werden. Der Einsatz konnte gegen 5 Uhr beendet werden. (dpa/szo)

zur Startseite