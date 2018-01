Mann zieht das Messer

Autoteile gestohlen

Klipphausen. Unbekannte sind in der Montagnacht in einen VW Touareg an der Meißner Allee im Klipphausener Ortsteil Gauernitz eingebrochen und haben aus dem Fahrzeug das Multi-Touch-Display sowie die Airbags gestohlen. Zu dem Schaden liegen noch keine Angaben vor.