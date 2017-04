Mann zahlt mit falschem 50er Die Polizei hat einen 21-jährigen Polen in einem Geschäft an der Nieskyer Straße in Görlitz festgenommen. In seinem Auto fanden sie weitere Scheine.

Symbolbild. © Andreas Arnold/dpa

Die Polizei hat am Montag in Görlitz einen 21-jährigen Polen vorläufig festgenommen, weil er in einem Geschäft an der Nieskyer Straße mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlen wollte. Das teilt Sprecher Thomas Knaup mit. Den Mitarbeitern sei die Fälschung aufgefallen, weshalb sie die Polizei riefen. In Auto des Mannes fanden die Beamten anschließend weitere gefälschte Scheine und stellten diese sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. (szo/tc)

