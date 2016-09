Mann würgt Freundin

Frau gewürgt Kamenz. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 34-Jährigen. Der Deutsche hatte am Sonnabendabend in Kamenz seine Lebensgefährtin verletzt, indem er sie an der Hohen Straße gegen einen Zaun drückte und würgte. Passanten gingen dazwischen und alarmierten die Polizei. Der gewalttätige Mann verletzte auch einen der Beamten leicht. Er musste eine Nacht in Gewahrsam verbringen.

Autos beschossen Bretnig-Hauswalde. Kinder haben offenbar am Sonntagnachmittag an der Bischofswerdaer Straße in Bretnig-Hauswalde mit einer Softair-Pistole auf vorbeifahrende Autos geschossen. Ein betroffener Autofahrer sprach den Vater der Kinder an. Die Polizei ermittelt nun zum Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Straße abgesackt Bautzen. Am Sonntagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass sich die Fahrbahn im Bereich der Zufahrt zur Notaufnahme des Oberlausitz-Klinikums am Bautzener Stadtwall auf einer Länge von circa drei Metern abgesenkt hatte. An der beschriebenen Stelle befindet sich derzeit eine Baustelle, durch die der Verkehr in Richtung Muskauer Straße aufgrund einer Fahrbahneinengung über den Parkstreifen geleitet wird. Die Polizisten veranlassten die Vollsperrung des Straßenabschnitts. Voraussichtlich ab Dienstagmorgen soll die Straße wieder befahrbar sein.

Laptop gestohlen Großdubrau. Diebe haben in der Nacht zum Sonntag einen Laptop Sony Vaio samt Maus, Netzteil und externer Festplatte aus einer Wohnung an der Bahnhofsiedlung in Großdubrau gestohlen. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangten, ist derzeit noch unklar. Der Stehlschaden wurde auf etwa 150 Euro geschätzt.

Auf Sattelzug aufgefahren Uhyst. Ein Auffahrunfall hat sich am Montagvormittag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Burkau ereignet. Der 63-jährige Fahrer eines Scania Sattelzuges prallte offenbar aufgrund von Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden Scania Sattelzug (Fahrer 41), als dieser abbremste. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 7 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Spiegel abgerissen Ottendorf-Okrilla. In der Nacht zu Sonntag haben Randalierer an der Röderstraße in Ottendorf-Okrilla einen parkenden VW beschädigt, indem sie beide Außenspiegel abrissen. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.