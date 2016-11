Mann wollte Drogen und Feuerwerkskörper schmuggeln

Symbolbild © dpa

Krauschwitz. Die Bundespolizei in Krauschwitz hat am Mittwoch einen Mann aus Nordrhein Westfalen erwischt, der bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland im Firmentransporter seines Chefs Feuerwerkskörper versteckte. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit.

Als er von den Beamten gegen 17 Uhr kontrolliert wurde, gab er zunächst an, nur Alkohol und Zigaretten in Polen gekauft zu haben. Argwöhnisch wurden die Beamten, als dem aus der Nähe von Bonn stammenden Mann beim öffnen der Ladefläche plötzlich einfiel, auch zwei Feuerwerkskörper in Polen gekauft zu haben. Bei der genaueren Nachsuche fanden die Beamten 113 Feuerwerkskörper ohne jegliche Prüfkennzeichnung in dem Transporter, der als Werkstattwagen ausgebaut war.

Zudem führte hatte der 28-Jährige noch eine geringe Menge an Marihuanablüten und Amphetamine bei sich. Die Polizisten stellten die Drogen und die Pyrotechnik wurden sicher und erstatteten Strafanzeige wegen Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz bzw. Sprengstoffgesetz.

Ob dem jungen Mann darüber hinaus auch strafrechtliche Konsequenzen dafür drohen, unter dem Einfluss von Drogen ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben, werden die Untersuchung der entnommenen Blutprobe und die Ermittlungen des zuständigen Polizeireviers Weißwasser ergeben. (szo)

zur Startseite