Mann wird zusammengeschlagen

Beim Fahrradzerlegen erwischt Görlitz. Beamte des Reviers Görlitz haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Fahrraddiebe beim Zerlegen eines entwendeten Bikes auf frischer Tat gestellt. Aufmerksame Zeugen riefen gegen 1.20 Uhr die Polizei und teilten mit, dass hinter dem Haus Am Feierabendheim zwei Personen an einem Fahrrad schrauben würden. Die Beamten eilten zum Tatort und überraschten dort zwei Männer aus Deutschland im Alter von 20 sowie 25 Jahren. Vor den beiden Tatverdächtigen lagen bereits mehrere zerlegte Fahrradbauteile, teilt Thomas Bretschneider von der Polizeidirektion Görlitz mit. Den dazugehörigen Rahmen fanden die Beamten nach kurzer Suche in einem Gebüsch versteckt. Dieser sei sogar noch an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen, den die Diebe gleich mit wegtrugen. Die Polizisten nahmen die beiden Männer aus Deutschland vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob die beiden Görlitz für weitere Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet verantwortlich sind.

Gesperrte Tunnel-Fahrspur missachtet Kodersdorf. Ein Peugeot-Fahrer hat am Mittwochnachmittag während der Fahrt durch den Tunnel Königshainer Berge eine Fahrspursperrung missachtet. Beamte der Autobahnpolizei stoppten den 41-Jährigen am Parkplatz Wiesaer Forst und belehrten den Mann. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie ein Punkt im Zentralregister. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen. Manche Kraftfahrer kennen sich mit dem Verhalten in einem Tunnel und den besonderen Verkehrszeichen nicht aus. Infolge Wartungsarbeiten oder Havarien kann es vorkommen, dass in einem Tunnel eine Fahrspur gesperrt werden muss. Hierzu befinden sich über jeder Fahrspur digitale Verkehrszeichen. Diese werden bei Bedarf geschaltet. Der grüne Pfeil nach unten signalisiert freie Fahrt auf der Fahrspur. Gelbe Pfeile schräg nach links oder rechts unten bedeuten, dass die Fahrspur in die angegebene Richtung verlassen werden muss. Rot gekreuzte Schrägbalken symbolisieren die Sperrung dieser Fahrspur. Diese Regelung ist im Paragraph 37 der Straßenverkehrsordnung festgehalten und nachlesbar.

Vollbrand eines Lkw verhindert Görlitz. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hat am Donnerstagmorgen den Brand eines Lkw in Görlitz verhindert. Auf der B6 nahmen die Beamten den Geruch von „heißen Bremsen“ wahr. Sie überholten den Laster und sahen dabei Flammen aus der Radtrommel der Hinterachse schlagen. Die Streife reagierte schnell, stoppte den Lastwagen und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Die örtliche Berufsfeuerwehr übernahm anschließend die Nachaufsicht, da die Bremsanlage noch eine Temperatur von über 200 Grad Celsius aufwies.„Der 59-jährige Fahrer des Iveco bedankte sich für das schnelle Eingreifen der Beamten, ohne welches wenig später ein Vollbrand des Pritschen-Lasters wahrscheinlich gewesen wäre.

Zwei betrunkene Fahrer erwischt Görlitz. Beamte des Reviers Görlitz haben in der Nacht zum Donnerstag gleich zwei Männer gestellt, die trotz Alkoholisierung mit dem Auto beziehungsweise Fahrrad gefahren sind. Die Polizisten kontrollierten einen Fahrradfahrer am Wilhelmsplatz. Der Deutsche fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von umgerechnet 1,7 Promille. Die Beamten begleiteten den 53-Jährigen anschließend zur Blutentnahme. Wenig später stoppten die Ordnungshüter an der Rauschwalder Straße einen Ford-Fahrer, der ebenfalls trotz Alkoholkonsums am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,14 Promille. Polizisten begleiteten den 34-jährigen Deutschen zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit den beiden Fällen der Trunkenheit im Verkehr befassen.

Unbekannte dringen in Audi ein Ebersbach. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, im Schöpstaler Ortsteil Ebersbach einen grauen Audi A4 Avant am Königshainer Weg zu entwenden. Die Täter gelangten in den Kofferraum und entwendeten aus diesem Arbeitsschuhe im Wert von rund 100 Euro. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann wird zusammengeschlagen Zittau. In Zittau sind Unbekannte am Mittwochabend in eine Wohnung an der Alte Burgstraße eingedrungen. Anschließend schlugen sie den 34-jährigen Geschädigten aus bisher unbekannten Gründen zusammen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die weiteren Untersuchungen und sicherte Spuren. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung dauern an.

Einbrecher scheitern bei Reisebüro Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in ein Reisebüro mit integrierter Postfiliale an der Lutherstraße in Weißwasser einzudringen. Die Täter hinterließen am Eingangsbereich einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sollen sich im Polizeirevier Weißwasser (035762620) oder einer anderen Dienststelle melden.