Mann wird in Niesky auf die Gleise gestoßen

Symbolbild. © dpa

Niesky. Schier Unfassbares hat sich am Freitagnachmittag an der Nieskyer Bahnhofstraße zugetragen. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 13.30 Uhr Unbekannte einen 55-jährigen Mann von hinten in ein dortiges Gleisbett. Die Polizei schreibt von einem „hinterlistigen körperlichen Angriff“.

Der Mann habe sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Gleisbereich retten können. Glücklicherweise ist die Strecke nicht mehr befahrbar. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Von den Tätern fehlt nach Polizeiangaben bisher jede Spur. (szo)

