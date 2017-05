Mann wegen Diebstahl verhaftet In Kamenz und Großröhrsdorf gab es jetzt eine Vielzahl von Wohnungsdurchsuchungen. Es ging dabei neben Rauschgift auch um Eigentumsdelikte.

Ein 35-jähriger Mann aus Kamenz wurde verhaftet. © dpa

Die Polizei hat t sowohl am Donnerstag-Vormittag als auch in der Woche davor zahlreiche Durchsuchungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Großröhrsdorf und Eigentumsdelikten in Kamenz, speziell Fahrraddiebstählen, durchgeführt. Insgesamt wurden sieben Objekte durchsucht.

Durch die Polizeibeamten konnten in Großröhrsdorf Betäubungsmittel vorwiegend Marihuana und noch im Wachstum befindliche Cannabispflanzen sichergestellt werden. Die Betäubungsmittel werden nun auf den Wirkstoffgehalt untersucht. Bei den Durchsuchungen in Kamenz konnten Fahrräder und Fahrradteile sichergestellt werden. Eine Überprüfung dieser Gegenstände ergab, dass diese entwendet worden waren. Demnächst können die Fahrräder und Fahrradteile wieder an die Eigentümer herausgegeben werden. Ein 35-jähriger, deutscher Tatverdächtiger aus Kamenz wurde vorläufig festgenommen. Dieser ist wegen einer Vielzahl von Eigentumsdelikten polizeilich bekannt. Der Tatverdächtige wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. (szo)

