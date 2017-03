Mann vor S-Bahn gestoßen Zwei Männer warfen das Opfer samt Fahrrad auf die Gleise, als ein Zug einfuhr. Die Täter wurden gefasst. Es werden aber noch Zeugen gesucht.

© Symbolbild/Norbert Millauer

Die Bundespolizei sucht Zeugen - insbesondere Reisende der S-Bahn Meißen-Schmilka - zu einem Vorfall, der sich in den frühen Morgenstunden des Freitags am Haltepunkt Dresden-Zschachwitz ereignete. Dort kam es um 4.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen.

Der spätere Geschädigte stieg am benannten Haltepunkt aus der S-Bahn - ihm folgten zwei Personen, welche Feuer für ihre Zigaretten verlangten. Als der Angesprochene dieser Aufforderung unter Verweis zur Arbeit zu müssen nicht nachkam, attackierten die beiden Angreifer den Reisenden. Letztendlich warf ein Täter das Fahrrad des Geschädigten gegen diesen, woraufhin der Mann mitsamt Fahrrad in die einen Meter tiefer liegenden Gleise stürzte. Im Anschluss versuchte der 40-Jährige wieder mit seinem Fahrrad auf den Bahnsteig zu gelangen, dabei wurde er von einem der Angreifer permanent mit Fußtritten daran gehindert.

Parallel zu den körperlichen Attacken fuhr die S-Bahn in Richtung Dresden in den Haltepunktbereich ein. Der Lokführer bemerkte die Auseinandersetzung, handelte gedankenschnell und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam nur wenige Meter vor dem Geschädigten zum Stehen. Die beiden Angreifer flüchteten daraufhin.

Durch den Zugführer wurde die Bundespolizei Dresden verständigt. Beamte konnten die beiden Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Marokkaner und einen 27-jährigen Libyer, im Zuge ihrer Fahndungsmaßnahmen in einer nachfolgenden S-Bahn vorläufig festnehmen. Beide Täter waren alkoholisiert und polizeibekannt. Der Geschädigte ist deutscher Staatsangehöriger, 40 Jahre alt und wurde bei dem Angriff an der linken Hand verletzt.

Weiterhin wurde bei dem libyschen Staatsangehörigen vier je fünf Zentimeter lange Haschischstücke gefunden und sichergestellt. Die Bundespolizei leitete in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Dresden gegen die beiden Personen Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Gefährlicher Körperverletzung und Nötigung sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Zeugenaussagen wurde bekannt, dass sich zur Tatzeit Reisende auf dem Bahnsteig in Dresden-Zschachwitz aufhielten. Diese und Fahrgäste der betreffenden S-Bahn der Linie S1 mit der Nummer 31701 von Meißen nach Schöna, die Beobachtungen zu dem Vorfall machten, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Dresden unter 0351 81 50 20 in Verbindung zu setzen. (SZ/jm)

zur Startseite