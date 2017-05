Mann von zwei Fremden attackiert

Mann angriffen

Freital. Donnerstagnacht ist ein Mann (30) von zwei Unbekannten auf der Dresdner Straße attackiert und verletzt worden. Er musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Der 30-Jährige war auf der Dresdner Straße unterwegs. In Höhe Gabelsberger Straße traf er auf zwei Unbekannte, die nach Geld fragten. Er verneinte dies und wollte seinen Weg fortsetzen. Plötzlich erhielt er von einem der beiden Männer einen Schlag gegen den Kopf. Das Duo flüchtete anschließend über einen kleinen Weg in Richtung Wehrstraße. Die Angreifer werden als Mitte 20 und von südländischem Äußeren beschreiben. Sie trugen dunkle Kleidung.