Mann von drei Fremden attackiert Der 24-Jährige war am Dienstagabend allein im Riesaer Stadtpark unterwegs. Dann folgte plötzlich ein Schlag.

Übergriff in Riesa: Ein 24-Jähriger ist am Dienstagabend im Riesaer Stadtpark von drei Fremden angegriffen und verletzt worden. Er musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit.

Der Mann lief gegen 21.30 Uhr von der Elbe kommend in Richtung Freitreppe, als er plötzlich hinterrücks von dem Trio angegriffen und geschlagen wurde. Bei den Angreifern soll es sich um drei dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Angaben zur Nationalität der Männer machten die Beamten nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

