Mann vermutlich ertrunken Im Badesee in Birkwitz ist ein 20-Jähriger am Montagabend verschwunden. Er wurde trotz großangelegter Suche nicht gefunden.

Etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst der Johanniter sowie Polizei und Wasserwacht suchten nach dem Mann.

Noch in der Nacht kam die Wasserwacht vom DRK Freital zum Badesee. Die Retter suchten per Sonar und Taucher nach dem Vermissten.

Auch Taucher konnten den Mann nicht finden.

Vermutlich ist am Montagabend ein 20-jähriger Mann im Badesee Birkwitz ertrunken. Gegen 21.40 Uhr wurden die Feuerwehren der Hauptsache Pirna, Copitz und Graupa zum Kiessee in den Pirnaer Ortsteil gerufen. Nach Angaben von zwei jungen Männern sei ihr Begleiter, ein 20-jähriger Mann, in dem See ertrunken. Die beiden hatten ihren Begleiter im See in Höhe einer Boje rund 50 Meter vom Ufer entfernt zum letzten Mal gesehen, bevor er unter der Wasseroberfläche verschwand. Die beiden riefen um Hilfe.

Da es sich um Rumänen handelt, wählten herbei geeilte Leute den Notruf. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, war von dem 20-Jährigen nichts mehr zu sehen. Sofort wurden drei Schlauchboote zu Wasser gelassen und der See sowie das Ufer der Kiesgrube abgesucht. Ein Polizeihubschrauber kam ebenso zu Einsatz. Noch in der Nacht eilte die Wasserwacht vom DRK Freital zum Badesee. Sie suchte per Sonar und mit Tauchern nach dem Vermissten.

Kurz vor 3 Uhr wurde die Suche erfolglos abgebrochen, der 20-Jährige tauchte bisher nicht mehr auf, bleibt verschollen. Die Polizei nahm die Kleidung und Schuhe des Mannes mit.

Im Einsatz waren rund 50 Personen von Feuerwehr, Rettungsdienst der Johanniter sowie Polizei und Wasserwacht. Die Polizei ermittelt. (mf)

