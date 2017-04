Mann verletzt sich bei Schlägen gegen Blumengeschäft

Symbolbild: In Zittau stellte die Polizei einen 34-Jährigen, der das Fenster eines Blumenladens attackierte. © dpa

Zittau. Am Abend des Karfreitags beobachteten Zeugen am Zittauer Rathausplatz einen Mann, der dabei war, mit Fäusten und Füßen die Scheibe eines Blumenladens zu beschädigen. Dabei schlug er letztlich das Schaufenster ein. Herbeigerufene Polizeibeamte stellten den Täter gegen 22 Uhr in unmittelbarer Nähe. Wie die Polizeidirektion in Görlitz weiter mitteilte, widersetzte sich der 34-jährige Deutsche den Anweisungen der Polizisten, beleidigte sie und versuchte zu flüchten – vergeblich.

Ein Alkomattest brachte einen Wert von 1,8 Promille. Da sich der Übeltäter bei den Schlägen gegen die Scheibe am Handgelenk verletzte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Täter werde sich wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen, erklärte die Polizei. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und einem möglichen Motiv für die Attacke gegen den Blumenladen konnte sie noch keine Angaben machen. (szo)

