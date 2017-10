Mann verletzt junge Frau mit Messer Als die 17-Jährige schreit, flüchtet der Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Angreifer.

Eine junge Frau ist am Freitagabend von einem unbekannten Mann angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Die 17-Jährige war gegen 19.50 Uhr zu Fuß in der Friedrich-Marschner-Straße in Richtung Mittweidaer Straße unterwegs. In Höhe des Gymnasiums kam ihr ein Mann entgegen.

Nach Schilderung der Jugendlichen zückte dieser dort unvermittelt ein Messer und attackierte damit die Fußgängerin, die dabei auch verletzt wurde. Als das Opfer schrie, flüchtete der Täter.

Zum Täter konnte die 17-Jährige lediglich aussagen, dass er mit einem schwarzen Sweatshirt bekleidet war. Dessen Kapuze habe er tief ins Gesicht gezogen.

Die junge Frau lief nach der Tat weiter in Richtung Bahnhofstraße, wo sie zusammenbrach. Ein 32-jähriger Autofahrer sah die Frau auf dem Gehweg liegen, hielt an, leistete der Verletzten erste Hilfe und rief die Polizei. Die 17-Jährige kam ins Krankenhaus, wo ihre Verletzungen ambulant behandelt wurden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Wer hat am Freitag, dem 6. Oktober, zwischen 19.45 Uhr und 20.10 Uhr etwas gesehen, das mit der Tat und dem Geschehen danach zusammenhängen könnte? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Unter Telefon 0371 387 495808 erbittet die Polizeidirektion Chemnitz Hinweise zu diesem Fall. (DA)

zur Startseite