Mann vergisst, den Führerschein zu beantragen Die Bundespolizei kontrolliert bei Ostritz einen 33-Jährigen und behält gleich den Fahrzeugschlüssel.

In Ostritz wurde die Polizei am Dienstag fündig. © dpa

Am Dienstag wurde ein Opel-Fahrer auf der Bundesstraße 99 bei Ostritz durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberland (GEGO) angehalten und kontrolliert. Der 33-jährige Deutsche gab an, dass er seine sämtlichen Dokumente zu Hause liegen gelassen habe. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilt, ergab die Überprüfung des Mannes, dass er in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Tiefere Recherchen ergaben, dass gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre vorlag, diese aufgrund von Fristen mittlerweile aber gelöscht wurden. Allerdings hatte er nie einen Antrag auf Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis gestellt, sodass er wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Ort belehrt wurde. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die weitere Bearbeitung wurde durch die Landespolizei übernommen. (szo)

