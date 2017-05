Mann tot auf Parkplatz gefunden

50-Jährigen tot auf dem Parkplatz gefunden Sohland. Ein Mann wurde am Sonnabendvormittag tot auf einem Parkplatz in Sohland gefunden. Eine Bürgerin hatte gegen 10.25 Uhr eine hilflose Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofsstraße gemeldet. Rettungskräfte konnten dem 50-jährigen Mann allerdings nicht mehr helfen, er war verstorben. Nach ersten Ermittlungen liegen keine Hinweise für Fremdverschulden vor. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Drei Autos in Unfall auf der Autobahn verwickelt Ohorn. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford befuhr am Freitagabend gegen 19.05 Uhr die Autobahn von Dresden in Richtung Görlitz. Kurz hinter der Anschlussstelle Ohorn kollidierte er mit einem Renault eines 34-Jährigen. Der Renault wurde nach links in die Mittelleitplanke geschleudert, prallte zurück auf die Fahrbahn und stieß mit dem Golf eines 25-Jährigen zusammen. Das Trümmerfeld erstreckte sich über beide Fahrspuren in Richtung Görlitz und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa. 8000 Euro.

Strohmatten in einem Garten fangen Feuer Ottendorf-Okrilla. In den frühen Abendstunden am Sonnabend kam es zu einem Brand an der Radeburger Straße in Ottendorf-Okrilla. Ein 60-Jähriger machte sich gegen 20.45 Uhr im offenen Gartenkamin ein Feuer. Dazu nutzte er Strohmatten, die sich in einer Sitzecke befanden. Die Flammen griffen plötzlich über den Kamin auf die Matten über und entzündeten eine Pergola und die Sitzmöbel aus Holz. Der Brand konnte aber vom Bewohner selbst gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

VW Transporter und Werkzeug gestohlen Bautzen. Diebe entwendeten in der Nacht zum Sonnabend von der Ricarda-Huch-Straße in Bautzen einen gesichert abgestellten weißen Transporter VW T5 Baujahr 2007. Im Fahrzeug mit dem Kennzeichen BZ-LF 3000 befanden sich ein Hochdruckreiniger „Kärcher“ sowie weitere Werkzeuge. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Beim Unkraut vernichten Hecke entzündet Panschwitz-Kuckau. Ein 46-jähriger Anwohner vernichtete am Freitag gegen 18 Uhr mittels Gasbrenner das Unkraut in seiner Einfahrt an der Cisinskistraße in Panschwitz-Kuckau. Dabei kam er mit der Flamme zu nah an die Thuja-Hecke. Die unter der Grenzbepflanzung liegenden abgetrockneten Zweige entzündeten sich. Plötzlich fing die etwa. zweieinhalb Meter Hohe und elf Meter lange Hecke Feuer. Der Mann und seine 14-jährige Tochter versuchten noch, den Brand zu löschen. Dabei wurde das Mädel leicht verletzt und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr Panschwitz-Kuckau kam mit drei Fahrzeugen und 16 Kameraden zum Einsatz.

Zwei Verletzte bei Unfall Großharthau. Eine 38-jährige Fahrerin eines Mitsubishi hatte am Freitag gegen 13.25 Uhr die Absicht, von der Paradiesstraße in Großharthau nach links auf die Dresdener Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des in Richtung Bischofswerda fahrenden Daimler-Benz. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Verursacherin leichte und der 50-jährige Mercedes-Fahrer schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 EUR.

In Scheune eingebrochen Bautzen. Diebe entwendeten in der Zeit vom 6. Mai zum 26. Mai aus einer verschlossenen Feldscheune an der Boblitzer Straße in Oberkaina einen Balkenmäher, einen Stromgenerator, einen Zweifadentrimmer und etwa zehn Liter Benzin. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1000 EUR.

Ölfilm auf einem Bach Lichtenberg. Ein Ölfilm auf einem Bach in Lichtenberg Bach hat am Freitagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Kameraden mussten feststellen, dass tatsächlich eine ölartige Flüssigkeit auf dem Gewässer zu sehen war. Kurz vor der Autobahnbrücke an der Wachauer Straße wurde deshalb eine Ölsperre errichtet, ehe man anschließend nach der Quelle der Verunreinigung suchte. Nachdem die Kameraden nichts Derartiges fanden, wurde der Einsatz abgebrochen. Die Ölsperre verbleibt vorerst am Einsatzort.